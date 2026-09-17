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Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый

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Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 1
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 2
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 3
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 4
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 5
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 6
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 7
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 8
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 9
Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 1
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 2
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 3
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 4
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 5
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 6
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 7
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 8
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 9
  • Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188918
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х34х32
Вес, кг.
5.1

Описание товара Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый

Мощность всасывания данной модели высокая - 500 аВт. Пылесос не оставит пыли ни в длинном ворсе ковра, ни внутри мягкой мебели. А для более деликатной очистки предусмотрена возможность уменьшить силу всасывания. Таким образом, очистить можно различные поверхности: мебель, матрас, книжную полку, шторы и т.п.

Отзывы о товаре Пылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность всасывания данной модели высокая - 500 аВт. Пылесос не оставит пыли ни в длинном ворсе ковра, ни внутри мягкой мебели. А для более деликатной очистки предусмотрена возможность уменьшить силу всасывания. Таким образом, очистить можно различные поверхности: мебель, матрас, книжную полку, шторы и т.п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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