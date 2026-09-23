Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 960 руб.
В наличии
Код товара: 596356
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х34х32
Вес, кг.
6
Описание товара Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый
Если предмоторный фильтр забит пылью, воздушный поток через пылесос уменьшится, а вместе с ним уменьшится и всасывающая сила. Система движения воздушного потока в двухкамерном пылесосе с технологией Super Twin Chamber такова, что она позволет сохранять максимальную силу всасывания в течение длительного времени. Технология Super Twin Chamber позволяет продлить силу всасывания по сравнению с другими пылесосами Samsung.
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Курьерская доставка в Москве
Если предмоторный фильтр забит пылью, воздушный поток через пылесос уменьшится, а вместе с ним уменьшится и всасывающая сила. Система движения воздушного потока в двухкамерном пылесосе с технологией Super Twin Chamber такова, что она позволет сохранять максимальную силу всасывания в течение длительного времени. Технология Super Twin Chamber позволяет продлить силу всасывания по сравнению с другими пылесосами Samsung.
Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый - стоимость товара 9960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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