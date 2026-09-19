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Пылесос LG VK-89689HU купить с доставкой в Москве
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Пылесос LG VK-89689HU

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Пылесос LG VK-89689HU - фото 1
Пылесос LG VK-89689HU - фото 2
Пылесос LG VK-89689HU - фото 3
Пылесос LG VK-89689HU - фото 4
Пылесос LG VK-89689HU - фото 5
Пылесос LG VK-89689HU - фото 6
Пылесос LG VK-89689HU - фото 7
Пылесос LG VK-89689HU - фото 8
Пылесос LG VK-89689HU - фото 9
Пылесос LG VK-89689HU - фото 10
Пылесос LG VK-89689HU - фото 11
Пылесос LG VK-89689HU - фото 12
Пылесос LG VK-89689HU - фото 13
Пылесос LG VK-89689HU - фото 14
Пылесос LG VK-89689HU - фото 15
Пылесос LG VK-89689HU - фото 16
Пылесос LG VK-89689HU - фото 17
Пылесос LG VK-89689HU - фото 18
Пылесос LG VK-89689HU - фото 19
Пылесос LG VK-89689HU - фото 20
Пылесос LG VK-89689HU - фото 21
Пылесос LG VK-89689HU - фото 22
Пылесос LG VK-89689HU - фото 23
Пылесос LG VK-89689HU - фото 24
Пылесос LG VK-89689HU - фото 25
Пылесос LG VK-89689HU - фото 26
Пылесос LG VK-89689HU - фото 27
Пылесос LG VK-89689HU - фото 28
Пылесос LG VK-89689HU - фото 29
Пылесос LG VK-89689HU - фото 30
Пылесос LG VK-89689HU - фото 31
Пылесос LG VK-89689HU - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка 2 в 1, насадка пол/ковер, турбощетка, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Уровень шума, дБ
77
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 1
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 2
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 3
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 4
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 5
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 6
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 7
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 8
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 9
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 10
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 11
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 12
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 13
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 14
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 15
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 16
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 17
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 18
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 19
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 20
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 21
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 22
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 23
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 24
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 25
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 26
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 27
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 28
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 29
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 30
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 31
  • Пылесос LG VK-89689HU - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417299
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка 2 в 1, насадка пол/ковер, турбощетка, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
77
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х32х32
Вес, кг.
10.3

Описание товара Пылесос LG VK-89689HU

Хотя эффектный внешний вид бытовых «помощников» – далеко не главное их достоинство, пылесос LG VK89689HU привлекает внимание с первого взгляда. Его красно-серый корпус с серебристыми вставками не может не понравиться! А простота и удобство использования даже ребенка приучат любить сухую уборку. Сетевой шнур длиной 6.3 м и разборная телескопическая трубка обеспечивают прибору большой (до 9.3 м) радиус действия. В конструкции также предусмотрена удобная рукоять. Мощность всасывания модели приравнивается к 380 Вт. А это значит, что у мельчайших загрязнений нет шансов оставаться на поверхностях и портить вам настроение. Пылесборник объемом 1.2 л представлен контейнером с прозрачными стенками. За счет НЕРА-фильтра грязная взвесь не будет попадать наружу. Технология «Турбоциклон», которой оснащен пылесос LG VK89689HU, делит попадающий поток воздуха на 2 части. Пыль отправляется в специальный контейнер, где прессуется в брикеты. Это обеспечивает владельцу минимальный контакт с загрязнениями и простоту в очистке емкости.

Отзывы о товаре Пылесос LG VK-89689HU




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка 2 в 1, насадка пол/ковер, турбощетка, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
77
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Китай
Описание
Хотя эффектный внешний вид бытовых «помощников» – далеко не главное их достоинство, пылесос LG VK89689HU привлекает внимание с первого взгляда. Его красно-серый корпус с серебристыми вставками не может не понравиться! А простота и удобство использования даже ребенка приучат любить сухую уборку. Сетевой шнур длиной 6.3 м и разборная телескопическая трубка обеспечивают прибору большой (до 9.3 м) радиус действия. В конструкции также предусмотрена удобная рукоять. Мощность всасывания модели приравнивается к 380 Вт. А это значит, что у мельчайших загрязнений нет шансов оставаться на поверхностях и портить вам настроение. Пылесборник объемом 1.2 л представлен контейнером с прозрачными стенками. За счет НЕРА-фильтра грязная взвесь не будет попадать наружу. Технология «Турбоциклон», которой оснащен пылесос LG VK89689HU, делит попадающий поток воздуха на 2 части. Пыль отправляется в специальный контейнер, где прессуется в брикеты. Это обеспечивает владельцу минимальный контакт с загрязнениями и простоту в очистке емкости.
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Доставка
Отзывы


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