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Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный

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Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 1
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 2
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 3
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 4
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 5
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 6
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 7
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 8
Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
труба всасывания: телескопическая, турбощетка в комплекте: есть, насадки в комплекте: пол/ковер, турбощетка Anti-Tangle
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
86
Мощность всасывания, Вт
390
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 1
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 3
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 4
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 5
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
9 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
турбина Anti-Tangle предотвращает образование спутанных клубков шерсти, фильтр HEPA H13
Тип уборки
сухая
Комплектация
труба всасывания: телескопическая, турбощетка в комплекте: есть, насадки в комплекте: пол/ковер, турбощетка Anti-Tangle
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
86
Потребляемая мощность, Вт
1500
Мощность всасывания, Вт
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, г.
230

Описание товара Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный

Пылесос CycloneForce оснащен турбиной с решеткой, предотвращающей образование клубков шерсти и мусора, забивающих рабочий тракт. В результате всасывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесос Samsung VC4100 отличается малым весом, компактностью и легко перемещается в любом направлении. Благодаря специальному устройству Anti-Tangle Tool, клубки шерсти и мусора не застревают в трубках и направляются непосредственно в пылесборник. В результате всаcывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесборник легко снимается и опустошается. Нажав кнопку, отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в мусорную корзину. Мягкий S-образный бампер защищает мебель и стены от случайного повреждения при столкновении пылесоса с предметами обстановки. В результате вы можете быстро и безопасно перемещать пылесос по комнате. Поролоновый фильтр, собирающий пыль, можно легко промыть и высушить.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
турбина Anti-Tangle предотвращает образование спутанных клубков шерсти, фильтр HEPA H13
Тип уборки
сухая
Комплектация
труба всасывания: телескопическая, турбощетка в комплекте: есть, насадки в комплекте: пол/ковер, турбощетка Anti-Tangle
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
86
Потребляемая мощность, Вт
1500
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
390
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос CycloneForce оснащен турбиной с решеткой, предотвращающей образование клубков шерсти и мусора, забивающих рабочий тракт. В результате всасывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесос Samsung VC4100 отличается малым весом, компактностью и легко перемещается в любом направлении. Благодаря специальному устройству Anti-Tangle Tool, клубки шерсти и мусора не застревают в трубках и направляются непосредственно в пылесборник. В результате всаcывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесборник легко снимается и опустошается. Нажав кнопку, отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в мусорную корзину. Мягкий S-образный бампер защищает мебель и стены от случайного повреждения при столкновении пылесоса с предметами обстановки. В результате вы можете быстро и безопасно перемещать пылесос по комнате. Поролоновый фильтр, собирающий пыль, можно легко промыть и высушить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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