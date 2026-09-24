Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
250
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
работа от аккумулятора на одном заряде 50 мин.
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х34х13
Вес, кг.
3
Описание товара Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый
Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily в белом цвете выполняет сухую уборку напольный покрытий, ковров и мягкой мебели. Он оснащен пылесборником объемом 0.8 л, благодаря чему подходит для ежедневной уборки в квартире без необходимости часто вытряхивать мусор в процессе работы. В комплект включены турбощетка для сбора шерсти, волос и пыли, щелевая насадка для уборки в стыках и углах, насадка для очистки мебели. Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily оснащен HEPA-фильтром, который всасывает мельчайшие частицы пыли и снижает количество аллергенов в воздухе. Модель работает от аккумуляторной батареи: вы можете свободно передвигаться по комнате и не зависеть от кабеля и розетки. С заряженным аккумулятором пылесос работает до 50 минут. Индикация на корпусе сообщает о режиме работы пылесоса, уровне заряда и неисправностях. Встроенные светодиоды подсвечивают поверхность пола в слабо освещенных местах и делают видимой даже мелкую пыль.
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
работа от аккумулятора на одном заряде 50 мин.
Потребляемая мощность, Вт
250
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
250
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily в белом цвете выполняет сухую уборку напольный покрытий, ковров и мягкой мебели. Он оснащен пылесборником объемом 0.8 л, благодаря чему подходит для ежедневной уборки в квартире без необходимости часто вытряхивать мусор в процессе работы. В комплект включены турбощетка для сбора шерсти, волос и пыли, щелевая насадка для уборки в стыках и углах, насадка для очистки мебели. Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily оснащен HEPA-фильтром, который всасывает мельчайшие частицы пыли и снижает количество аллергенов в воздухе. Модель работает от аккумуляторной батареи: вы можете свободно передвигаться по комнате и не зависеть от кабеля и розетки. С заряженным аккумулятором пылесос работает до 50 минут. Индикация на корпусе сообщает о режиме работы пылесоса, уровне заряда и неисправностях. Встроенные светодиоды подсвечивают поверхность пола в слабо освещенных местах и делают видимой даже мелкую пыль.
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - данный товар вы можете купить по цене 27500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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