Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Комплектация
документация, набор насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
аквафильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый
Прочее
автосматывание шнура
Серия
Serie | 4
Комплектация
документация, набор насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
аквафильтр
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки, функция сбора жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х40
Вес, кг.
5.9
Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2000 Вт от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен матрасной насадкой для более эффективной уборки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с контейнером
Теги товара: без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый
Прочее
автосматывание шнура
Серия
Serie | 4
Комплектация
документация, набор насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
аквафильтр
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки, функция сбора жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура
9
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Страна производитель
Китай
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2000 Вт от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен матрасной насадкой для более эффективной уборки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с контейнером
Теги товара: без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с контейнером
Теги товара: без мешка, с регулировкой мощности
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