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Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли

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Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 1
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 2
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 3
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 4
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 5
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 6
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 7
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 8
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 9
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 10
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 11
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 12
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 13
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 14
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 15
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 16
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 17
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 18
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 19
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 20
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 2
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 3
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 4
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 5
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 6
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 7
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 8
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 9
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 10
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 11
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 12
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 13
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 14
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 15
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 16
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 17
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 18
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 19
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 20
  • Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596328
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
радиус работы 9 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
9

Описание товара Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли

Пылесос с контейнером для пыли Bosch BGC05AAA1 фиолетового цвета оснащен защитной системой. Он автоматически отключается при перегреве. Трубки сделаны из металла, корпус и щетки — из легкого пластика. Прибор легко передвигать благодаря удобной ручке и поворачивающимся колесам. Размер модели — 33.8х29.4х45.4 см. Вес — 10.4 кг. Регулировать мощность можно на трубке или корпусе. Присутствует функция автоматического сматывания шнура. Допускается вертикальная и горизонтальная парковка. Трубка телескопическая, с фиксаторами.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
радиус работы 9 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос с контейнером для пыли Bosch BGC05AAA1 фиолетового цвета оснащен защитной системой. Он автоматически отключается при перегреве. Трубки сделаны из металла, корпус и щетки — из легкого пластика. Прибор легко передвигать благодаря удобной ручке и поворачивающимся колесам. Размер модели — 33.8х29.4х45.4 см. Вес — 10.4 кг. Регулировать мощность можно на трубке или корпусе. Присутствует функция автоматического сматывания шнура. Допускается вертикальная и горизонтальная парковка. Трубка телескопическая, с фиксаторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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