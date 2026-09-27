Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596328
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
радиус работы 9 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
9
Описание товара Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли
Пылесос с контейнером для пыли Bosch BGC05AAA1 фиолетового цвета оснащен защитной системой. Он автоматически отключается при перегреве. Трубки сделаны из металла, корпус и щетки — из легкого пластика. Прибор легко передвигать благодаря удобной ручке и поворачивающимся колесам. Размер модели — 33.8х29.4х45.4 см. Вес — 10.4 кг. Регулировать мощность можно на трубке или корпусе. Присутствует функция автоматического сматывания шнура. Допускается вертикальная и горизонтальная парковка. Трубка телескопическая, с фиксаторами.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
радиус работы 9 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Пылесос с контейнером для пыли Bosch BGC05AAA1 фиолетового цвета оснащен защитной системой. Он автоматически отключается при перегреве. Трубки сделаны из металла, корпус и щетки — из легкого пластика. Прибор легко передвигать благодаря удобной ручке и поворачивающимся колесам. Размер модели — 33.8х29.4х45.4 см. Вес — 10.4 кг. Регулировать мощность можно на трубке или корпусе. Присутствует функция автоматического сматывания шнура. Допускается вертикальная и горизонтальная парковка. Трубка телескопическая, с фиксаторами.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Пылесос Bosch BGC05AAA1 с контейнером для сбора пыли - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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