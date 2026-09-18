Пылесос Philips FC9352/01 с контейнером для сбора пыли, 1900 Вт, синий/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
5
Описание товара Пылесос Philips FC9352/01 с контейнером для сбора пыли, 1900 Вт, синий/черный
Первоклассная технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки. Мотор 1900 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания, гарантируя быструю и эффективную уборку. Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
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Первоклассная технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки. Мотор 1900 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания, гарантируя быструю и эффективную уборку. Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
Пылесос Philips FC9352/01 с контейнером для сбора пыли, 1900 Вт, синий/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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