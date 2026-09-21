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Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 купить с доставкой в Москве
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Моющий пылесос Kitfort КТ-5213

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Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 1
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 2
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 3
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 4
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 5
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 6
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 7
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 8
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 9
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 10
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 11
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 12
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 13
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 14
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 15
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 16
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 17
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
влажная
Комплектация
насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия, насадка для гладких поверхностей со скребком
Цвет
черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л (емкость резервуара для чистой воды — 1.3 л)
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 1
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 2
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 3
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 4
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 5
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 6
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 7
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 8
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 9
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 10
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 11
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 12
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 13
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 14
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 15
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 16
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 17
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708913
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип уборки
влажная
Комплектация
насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия, насадка для гладких поверхностей со скребком
Цвет
черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л (емкость резервуара для чистой воды — 1.3 л)
Регулятор мощности
нет
Потребляемая мощность, Вт
450
Длина сетевого шнура
4.5
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
6.3

Описание товара Моющий пылесос Kitfort КТ-5213

Моющий пылесос Kitfort КТ-5213

Отзывы о товаре Моющий пылесос Kitfort КТ-5213




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип уборки
влажная
Комплектация
насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия, насадка для гладких поверхностей со скребком
Цвет
черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л (емкость резервуара для чистой воды — 1.3 л)
Регулятор мощности
нет
Потребляемая мощность, Вт
450
Длина сетевого шнура
4.5
Описание
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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