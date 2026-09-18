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Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт

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Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 1
Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 2
Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 3
Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 4
Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
  • Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 1
  • Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 2
  • Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 3
  • Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 4
  • Пылесос Bosch BGS 412000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287556
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Размеры в упаковке, см
58х37х31
Вес, кг.
8.39

Описание товара Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт

Удобный и мощный пылесос BOSCH BGS412000 поможет мгновенно провести уборку в помещении: данная модель обладает большой мощностью 2000 Вт, гарантируя хорошую силу всасывания. Кроме того, имеется специальная возможность регулирования для выбора наиболее подходящего варианта уборки. Корпус данного устройства выполнен из качественного и прочного материала в достаточно стильном дизайне. Он оснащен контейнером объемом 2,4 литра, который легко вынимается и очень быстро очищается. Пылесос BOSCH BGS412000 укомплектован насадкой два в одном для пола и коврового покрытия. Также имеется щетка с мягкой щетиной для обработки мебели. При переносе пылесоса обеспечивается максимальный комфорт за счет эргономичной ручки, а длинный шнур совершено не ограничивает в передвижении и при нажатии на кнопку автоматически убирается в отсек корпуса пылесоса.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Описание
Удобный и мощный пылесос BOSCH BGS412000 поможет мгновенно провести уборку в помещении: данная модель обладает большой мощностью 2000 Вт, гарантируя хорошую силу всасывания. Кроме того, имеется специальная возможность регулирования для выбора наиболее подходящего варианта уборки. Корпус данного устройства выполнен из качественного и прочного материала в достаточно стильном дизайне. Он оснащен контейнером объемом 2,4 литра, который легко вынимается и очень быстро очищается. Пылесос BOSCH BGS412000 укомплектован насадкой два в одном для пола и коврового покрытия. Также имеется щетка с мягкой щетиной для обработки мебели. При переносе пылесоса обеспечивается максимальный комфорт за счет эргономичной ручки, а длинный шнур совершено не ограничивает в передвижении и при нажатии на кнопку автоматически убирается в отсек корпуса пылесоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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