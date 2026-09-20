Пылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572180
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х33х31
Вес, кг.
7
Описание товара Пылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли
Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключителную чистоту уборки. Щетка Samsung Silencio Force Brush обеспечивает максимальную силу всасывания благодаря оптимизации движения потока воздуха, проходящего через сопло. В результате на полу не остаётся пыли. Кроме того, мягкий бампер на корпусе пылесоса защищает мебель от царапин и повреждений, возникающих обычно при перемещении пылесоса по комнате. В отличие от обычных щеток с меховыми вставками, щетка Silencio Force Brush оснащена планками, покрытыми специальным материалом, к которым не пристаёт пыль.
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Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключителную чистоту уборки. Щетка Samsung Silencio Force Brush обеспечивает максимальную силу всасывания благодаря оптимизации движения потока воздуха, проходящего через сопло. В результате на полу не остаётся пыли. Кроме того, мягкий бампер на корпусе пылесоса защищает мебель от царапин и повреждений, возникающих обычно при перемещении пылесоса по комнате. В отличие от обычных щеток с меховыми вставками, щетка Silencio Force Brush оснащена планками, покрытыми специальным материалом, к которым не пристаёт пыль.
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