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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703821
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x35.0см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х33
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 - воплощение современной функциональности и удобства. С объемом в 23 литра она идеально подходит для разогрева и приготовления разнообразных блюд, сочетая в себе мощность, интуитивное управление и стильный дизайн. Cтанет надежным помощником на вашей кухне, предоставляя широкие возможности для кулинарных экспериментов. Сердцем этой печи является мощный микроволновый генератор на 900 Вт, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев. Благодаря сенсорному управлению, использование прибора становится простым и интуитивно понятным. Вам доступны 11 ступеней регулировки мощности, позволяющие точно настроить режим нагрева для конкретного блюда. Поворотный стол диаметром 270 мм гарантирует равномерное прогревание пищи, независимо от ее формы и размера. Встроенное внутреннее освещение позволяет наблюдать за процессом, не открывая дверцу. Управление дополнено удобным звуковым сигналом, оповещающим об окончании работы. Функционал устройства включает в себя автоматический разогрев и автоматическую готовку, а также режим «соло». Для тех, кто ценит скорость, предусмотрен экспресс-режим, позволяющий быстро разогреть или приготовить небольшие блюда. 8 предустановленных программ делают управление еще проще и удобнее. Безопасность использования обеспечивает функция блокировки от детей, которая предотвращает случайное включение или изменение настроек. Корпус выполнен в строгом черном цвете, который гармонично впишется в любой современный интерьер. На корпусе расположен дисплей, отображающий выбранные настройки и время приготовления.



Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x35.0см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 - воплощение современной функциональности и удобства. С объемом в 23 литра она идеально подходит для разогрева и приготовления разнообразных блюд, сочетая в себе мощность, интуитивное управление и стильный дизайн. Cтанет надежным помощником на вашей кухне, предоставляя широкие возможности для кулинарных экспериментов. Сердцем этой печи является мощный микроволновый генератор на 900 Вт, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев. Благодаря сенсорному управлению, использование прибора становится простым и интуитивно понятным. Вам доступны 11 ступеней регулировки мощности, позволяющие точно настроить режим нагрева для конкретного блюда. Поворотный стол диаметром 270 мм гарантирует равномерное прогревание пищи, независимо от ее формы и размера. Встроенное внутреннее освещение позволяет наблюдать за процессом, не открывая дверцу. Управление дополнено удобным звуковым сигналом, оповещающим об окончании работы. Функционал устройства включает в себя автоматический разогрев и автоматическую готовку, а также режим «соло». Для тех, кто ценит скорость, предусмотрен экспресс-режим, позволяющий быстро разогреть или приготовить небольшие блюда. 8 предустановленных программ делают управление еще проще и удобнее. Безопасность использования обеспечивает функция блокировки от детей, которая предотвращает случайное включение или изменение настроек. Корпус выполнен в строгом черном цвете, который гармонично впишется в любой современный интерьер. На корпусе расположен дисплей, отображающий выбранные настройки и время приготовления.


Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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