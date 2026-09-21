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Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань купить с доставкой в Москве
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Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань

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Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 1
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 2
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 3
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 4
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 5
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 6
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 7
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 8
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 9
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 10
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 11
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 12
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 13
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 14
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 15
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 16
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 17
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 18
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 19
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 20
Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 1
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 2
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 3
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 4
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 5
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 6
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 7
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 8
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 9
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 10
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 11
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 12
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 13
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 14
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 15
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 16
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 17
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 18
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 19
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 20
  • Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703800
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х7
Вес, г.
613

Описание товара Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань

Фен Hyundai H-HDI0770 отличается оригинальным внешним видом, изяществом и утонченностью. Бытовая техника проста в использовании, удобно держится в руке. Устройство отличается компактным дизайном, здесь предусмотрен механический переключатель скоростей. Каждая хозяйка по достоинству оценит высокое качество сборки. Бытовая техника способна подавать к вашим локонам как горячий, так и холодный воздух. В комплекте предусмотрена одна насадка. Опционально есть турборежим, который позволяет существенно увеличить поток создаваемого воздуха. Мощность бытовой техники составляет порядка 1800 Ватт, устройство способно дополнительно ионизировать воздух во время работы.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Hyundai H-HDI0770 отличается оригинальным внешним видом, изяществом и утонченностью. Бытовая техника проста в использовании, удобно держится в руке. Устройство отличается компактным дизайном, здесь предусмотрен механический переключатель скоростей. Каждая хозяйка по достоинству оценит высокое качество сборки. Бытовая техника способна подавать к вашим локонам как горячий, так и холодный воздух. В комплекте предусмотрена одна насадка. Опционально есть турборежим, который позволяет существенно увеличить поток создаваемого воздуха. Мощность бытовой техники составляет порядка 1800 Ватт, устройство способно дополнительно ионизировать воздух во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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