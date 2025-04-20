Фен Remington D 5000
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Фен Remington D 5000
Компактный ручной фен Remington D5000 большой мощности в 1800 Вт позволит высушить и уложить волосы любой длины и структуры. Фен имеет три температурных режима и два скоростных. Просто нужно выбрать оптимальную опцию под свой тип волос и сушить и укладывать волосы с комфортом. В комплекте идет узкий концентратор потока воздуха для более точной укладки. Имеется съемная задняя решетка для легкой очистки от попадающих загрязнений. Фен Remington D5000 заботится не только о ваших волосах, но и о защите окружающей среды. Специально для этого предусмотрена кнопка режима «Эко», в этом режиме фен будет употреблять намного меньше электроэнергии, чем в других температурных режимах. Фен идеально подойдет как для использования дома, так и для далеких путешествий благодаря своим компактным размерам и маленькому весу в 450 г. Прибор отличается стильным дизайном и способен с легкостью создать создать идеальную укладку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 350 руб. 3 870 руб.588 руб. в СплитФен Babyliss D563DE
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитФен Starwind SW-HD871 1100Вт белый
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитФен Starwind SW-HD876 1600Вт белый
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитФен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитФен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитФен Starwind SW-HD877 1600Вт черный
-
В наличииЦена 2 930 руб. 4 050 руб.733 руб. в СплитФен Dreame AHG11A Mini White
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитФен Starwind SW-HD878 1800Вт белый
-
В наличииЦена 3 070 руб. 4 590 руб.768 руб. в СплитФен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU
-
В наличииЦена 3 190 руб. 5 310 руб.798 руб. в СплитФен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитФен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитФен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU)
Достоинства:
Комментарий:
Конечно может и не mijia h500,но как запасной ему вариант,для коротких волос,думаю неплох.
Достоинства:
Комментарий:
маме понравилось, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
как и все устройства от ремингтон качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Старому точно такому же фену лет 12. Почти ежедневное использование.Заменили вилку. Привыкла к нему настолько, что купила опять такой. Легкий, удобный . Мощности хватает. Для коротких и тонких волос 1800 самое то. Посмотрим, сколько прослужит.
Отзывы о товаре Фен Remington D 5000
Достоинства:
Комментарий:
Конечно может и не mijia h500,но как запасной ему вариант,для коротких волос,думаю неплох.
Достоинства:
Комментарий:
маме понравилось, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
как и все устройства от ремингтон качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Старому точно такому же фену лет 12. Почти ежедневное использование.Заменили вилку. Привыкла к нему настолько, что купила опять такой. Легкий, удобный . Мощности хватает. Для коротких и тонких волос 1800 самое то. Посмотрим, сколько прослужит.