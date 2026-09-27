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Фен Braun HD350 Satin Hair 3 (черный) купить с доставкой в Москве
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Фен Braun HD350 Satin Hair 3 (черный)

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Фен Braun HD 350 Satin Hair3 - фото 1
Фен Braun HD 350 Satin Hair3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен Braun HD 350 Satin Hair3 - фото 1
  • Фен Braun HD 350 Satin Hair3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 700 руб.  6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 112917
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х9
Вес, г.
500

Описание товара Фен Braun HD350 Satin Hair 3 (черный)

компактный фен, мощность фена 1600 Вт, складная ручка, ионизация

Отзывы о товаре Фен Braun HD350 Satin Hair 3 (черный)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
компактный фен, мощность фена 1600 Вт, складная ручка, ионизация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Braun HD350 Satin Hair 3 (черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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