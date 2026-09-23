Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб.
В наличии
Код товара: 516020
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 230 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802
Solis Swiss Air обеспечивает очень тихую и быструю сушку волос. Фен данной модели обеспечивает тихую и быструю сушку волос. Благодаря нескольким темпаратурным и скоростным режимам, вы можете создать индивидуальную настройку, оптимальную для ваших волос. Благодаря расположенным посередине кнопкам фен подходит как для левшей, так и для правшей. Эргономичная ручка и шнур снижают нагрузку на запястье. Благодаря петле для подвешивания удобно хранить и сэкономить место.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Solis Swiss Air обеспечивает очень тихую и быструю сушку волос. Фен данной модели обеспечивает тихую и быструю сушку волос. Благодаря нескольким темпаратурным и скоростным режимам, вы можете создать индивидуальную настройку, оптимальную для ваших волос. Благодаря расположенным посередине кнопкам фен подходит как для левшей, так и для правшей. Эргономичная ручка и шнур снижают нагрузку на запястье. Благодаря петле для подвешивания удобно хранить и сэкономить место.
Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 – стоимость товара 5230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802