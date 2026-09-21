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Фен Dreame AHG11A Mini Lilac купить с доставкой в Москве
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Фен Dreame AHG11A Mini Lilac

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Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 1
Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 2
Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 3
Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 4
Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 5
Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 6
Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 1
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 2
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 3
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 4
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 5
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 6
  • Фен Dreame AHG11A Mini Lilac - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713889
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.5
Цвет
фиолетовый
Комплектация
фен, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х7
Вес, г.
500

Описание товара Фен Dreame AHG11A Mini Lilac

Dreame Hair Mini сочетает мощность и компактные размеры, что делает его идеальным для дома и путешествий. Лёгкий и удобный, он легко помещается в сумку, чемодан или рюкзак, позволяя быстро и качественно сушить волосы в любом месте.



Теги товара: с холодным воздухом

Отзывы о товаре Фен Dreame AHG11A Mini Lilac




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.5
Цвет
фиолетовый
Комплектация
фен, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame Hair Mini сочетает мощность и компактные размеры, что делает его идеальным для дома и путешествий. Лёгкий и удобный, он легко помещается в сумку, чемодан или рюкзак, позволяя быстро и качественно сушить волосы в любом месте.


Теги товара: с холодным воздухом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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