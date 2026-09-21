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Фен Babyliss 6710DE купить с доставкой в Москве
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Фен Babyliss 6710DE

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Фен Babyliss 6710DE - фото 1
Фен Babyliss 6710DE - фото 2
Фен Babyliss 6710DE - фото 3
Фен Babyliss 6710DE - фото 4
Фен Babyliss 6710DE - фото 5
Фен Babyliss 6710DE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен Babyliss 6710DE - фото 1
  • Фен Babyliss 6710DE - фото 2
  • Фен Babyliss 6710DE - фото 3
  • Фен Babyliss 6710DE - фото 4
  • Фен Babyliss 6710DE - фото 5
  • Фен Babyliss 6710DE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691729
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен Babyliss 6710DE

Фен BaByliss 6710DE черного цвета имеет мощность 2200 Вт, быстро и эффективно сушит волосы. Подача холодного воздуха фиксирует укладку без перегрева волос. Устройство имеет две скорости воздушного потока и три температурных режима, которые позволяют подобрать оптимальный режим под любой тип волос.

Отзывы о товаре Фен Babyliss 6710DE




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Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Фен BaByliss 6710DE черного цвета имеет мощность 2200 Вт, быстро и эффективно сушит волосы. Подача холодного воздуха фиксирует укладку без перегрева волос. Устройство имеет две скорости воздушного потока и три температурных режима, которые позволяют подобрать оптимальный режим под любой тип волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Babyliss 6710DE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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