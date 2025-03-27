Фен BaByliss 6714E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 436263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Фен BaByliss 6714E
Фен для волос с ионизацией сделает вашу укладку идеальной благодаря высокой эффективности работы и исключительному комфорту при использовании.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Фен для волос с ионизацией сделает вашу укладку идеальной благодаря высокой эффективности работы и исключительному комфорту при использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Недорогой, достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится!! Мощность, режимы - всё устраивает. Две насадки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, очень порадовала мощность, сушит быстро)
Достоинства:
Комментарий:
Фен очень хороший. Жена в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, и дизайн, и функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой фен. Сушит быстро. Не сильно тяжелый. Но качество густые волосы теперь сушу пару минут
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, фен понрааился
Достоинства:
Комментарий:
Фен пришёл никак не упакованный, в открытой коробке. Хорошо, что в рабочем состоянии. Немного тяжеловат, но мощность хорошая. Сушит волосы быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, очень мощный фен!
Достоинства:
Комментарий:
На густые волосы отлично справляется с мушкой и укладкой. Удобно, что не надо держать кнопку при использовании «холодного воздуха». Удобно вытягивать волосы, после использования фена волосы не теряют блеск. У меня уже не первый фен этой марки, предыдущий прослужил 8 лет (ребенок разбил), поэтому заменили на такого производителя, только взяли еще мощнее.
Фен BaByliss 6714E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен BaByliss 6714E
Достоинства:
Комментарий:
Недорогой, достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится!! Мощность, режимы - всё устраивает. Две насадки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, очень порадовала мощность, сушит быстро)
Достоинства:
Комментарий:
Фен очень хороший. Жена в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, и дизайн, и функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой фен. Сушит быстро. Не сильно тяжелый. Но качество густые волосы теперь сушу пару минут
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, фен понрааился
Достоинства:
Комментарий:
Фен пришёл никак не упакованный, в открытой коробке. Хорошо, что в рабочем состоянии. Немного тяжеловат, но мощность хорошая. Сушит волосы быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, очень мощный фен!
Достоинства:
Комментарий:
На густые волосы отлично справляется с мушкой и укладкой. Удобно, что не надо держать кнопку при использовании «холодного воздуха». Удобно вытягивать волосы, после использования фена волосы не теряют блеск. У меня уже не первый фен этой марки, предыдущий прослужил 8 лет (ребенок разбил), поэтому заменили на такого производителя, только взяли еще мощнее.