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Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
графит
Количество скоростей воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733227
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Описание товара Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация
Стильный и компактный фен для волос с бесщёточным мотором (BLDC), незаменимый помощник в создании идеальной укладки и бережного ухода за волосам. Благодаря мощному мотору и воздушному потоку до 55 м? в час, фен HHD-600 обеспечивает быструю и эффективную сушку волос, сохраняя их здоровье, естественный блеск и красоту.
Встроенный генератор ионов снимает статическое электричество и делает волосы более послушными.
Продуманные детали — крепление на стену с магнитной фиксацией фена для комфортного хранения.
Небольшой вес фена (всего 475 г) и низкий уровень шума (~до 78 дБ) для легкого и удобного использования продукта дома или на отдыхе.
Фен для волос с BLDC мотором — это сочетание технологии, стиля, эффективности и заботы о волосах.
Стильный и компактный фен для волос с бесщёточным мотором (BLDC), незаменимый помощник в создании идеальной укладки и бережного ухода за волосам. Благодаря мощному мотору и воздушному потоку до 55 м? в час, фен HHD-600 обеспечивает быструю и эффективную сушку волос, сохраняя их здоровье, естественный блеск и красоту.
Встроенный генератор ионов снимает статическое электричество и делает волосы более послушными.
Продуманные детали — крепление на стену с магнитной фиксацией фена для комфортного хранения.
Небольшой вес фена (всего 475 г) и низкий уровень шума (~до 78 дБ) для легкого и удобного использования продукта дома или на отдыхе.
Фен для волос с BLDC мотором — это сочетание технологии, стиля, эффективности и заботы о волосах.
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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