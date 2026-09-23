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Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация купить с доставкой в Москве
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Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация

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Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 1
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 2
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 3
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 4
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 5
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 6
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 7
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 8
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 9
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 10
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 11
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 12
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 13
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 14
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 15
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 16
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 17
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 18
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 19
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 20
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 21
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 22
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 23
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 24
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 25
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 26
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 27
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 28
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 29
Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
графит
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 1
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 2
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 3
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 4
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 5
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 6
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 7
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 8
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 9
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 10
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 11
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 12
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 13
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 14
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 15
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 16
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 17
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 18
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 19
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 20
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 21
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 22
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 23
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 24
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 25
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 26
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 27
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 28
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 29
  • Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733227
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Характеристики

Бренд
Haier
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
графит
Комплектация
документация, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х7
Вес, кг.
1

Описание товара Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация

Стильный и компактный фен для волос с бесщёточным мотором (BLDC), незаменимый помощник в создании идеальной укладки и бережного ухода за волосам. Благодаря мощному мотору и воздушному потоку до 55 м? в час, фен HHD-600 обеспечивает быструю и эффективную сушку волос, сохраняя их здоровье, естественный блеск и красоту. Встроенный генератор ионов снимает статическое электричество и делает волосы более послушными. Продуманные детали — крепление на стену с магнитной фиксацией фена для комфортного хранения. Небольшой вес фена (всего 475 г) и низкий уровень шума (~до 78 дБ) для легкого и удобного использования продукта дома или на отдыхе. Фен для волос с BLDC мотором — это сочетание технологии, стиля, эффективности и заботы о волосах.

Отзывы о товаре Фен Haier HHD-603 графитовый, 1600 Вт, компактный, ионизация




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Характеристики
Бренд
Haier
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
графит
Комплектация
документация, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и компактный фен для волос с бесщёточным мотором (BLDC), незаменимый помощник в создании идеальной укладки и бережного ухода за волосам. Благодаря мощному мотору и воздушному потоку до 55 м? в час, фен HHD-600 обеспечивает быструю и эффективную сушку волос, сохраняя их здоровье, естественный блеск и красоту. Встроенный генератор ионов снимает статическое электричество и делает волосы более послушными. Продуманные детали — крепление на стену с магнитной фиксацией фена для комфортного хранения. Небольшой вес фена (всего 475 г) и низкий уровень шума (~до 78 дБ) для легкого и удобного использования продукта дома или на отдыхе. Фен для волос с BLDC мотором — это сочетание технологии, стиля, эффективности и заботы о волосах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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