Фен GA.MA GH0502

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422017
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Невероятно тихая работа профессионального мотора и облегченная конструкция фена COMFORT обеспечивают непревзойденное удобство, что идеально подойдет для частого использования. Мощный поток воздуха в сочетании с бережным воздействием на волосы гарантирует идеальную укладку за короткое время и делает Ваши волосы здоровыми и блестящими. Фен COMFORT разработан и произведен в Италии, и имеет увеличенную гарантию в 5 лет. Фен оснащен мотором АС, сделанным из особо прочных материалов специально для частого, продолжительного и долгосрочного использования. Свобода движений во время укладки достигается благодаря шнуру длиной 3 м. Съемный воздушный фильтр обеспечивает легкость чистки фена. Вы можете выбрать оптимальную для вас температуру и скорость сушки из 6 возможных регулировок, комбинируя 2 скорости и 3 температурных режима. Кнопка «холодный обдув» позволяет зафиксировать укладку надолго. В комплекте - узкая насадка-концентратор для создания стильной укладки.
Невероятно тихая работа профессионального мотора и облегченная конструкция фена COMFORT обеспечивают непревзойденное удобство, что идеально подойдет для частого использования. Мощный поток воздуха в сочетании с бережным воздействием на волосы гарантирует идеальную укладку за короткое время и делает Ваши волосы здоровыми и блестящими. Фен COMFORT разработан и произведен в Италии, и имеет увеличенную гарантию в 5 лет. Фен оснащен мотором АС, сделанным из особо прочных материалов специально для частого, продолжительного и долгосрочного использования. Свобода движений во время укладки достигается благодаря шнуру длиной 3 м. Съемный воздушный фильтр обеспечивает легкость чистки фена. Вы можете выбрать оптимальную для вас температуру и скорость сушки из 6 возможных регулировок, комбинируя 2 скорости и 3 температурных режима. Кнопка «холодный обдув» позволяет зафиксировать укладку надолго. В комплекте - узкая насадка-концентратор для создания стильной укладки.
Фен GA.MA GH0502 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен GA.MA GH0502