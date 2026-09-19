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Фен GA.MA GH0502 купить с доставкой в Москве
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Фен GA.MA GH0502

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Фен GA.MA GH0502 - фото 1
Фен GA.MA GH0502 - фото 2
Фен GA.MA GH0502 - фото 3
Фен GA.MA GH0502 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен GA.MA GH0502 - фото 1
  • Фен GA.MA GH0502 - фото 2
  • Фен GA.MA GH0502 - фото 3
  • Фен GA.MA GH0502 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422017
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Характеристики

Бренд
GA.MA
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Фен GA.MA GH0502

Невероятно тихая работа профессионального мотора и облегченная конструкция фена COMFORT обеспечивают непревзойденное удобство, что идеально подойдет для частого использования. Мощный поток воздуха в сочетании с бережным воздействием на волосы гарантирует идеальную укладку за короткое время и делает Ваши волосы здоровыми и блестящими. Фен COMFORT разработан и произведен в Италии, и имеет увеличенную гарантию в 5 лет. Фен оснащен мотором АС, сделанным из особо прочных материалов специально для частого, продолжительного и долгосрочного использования. Свобода движений во время укладки достигается благодаря шнуру длиной 3 м. Съемный воздушный фильтр обеспечивает легкость чистки фена. Вы можете выбрать оптимальную для вас температуру и скорость сушки из 6 возможных регулировок, комбинируя 2 скорости и 3 температурных режима. Кнопка «холодный обдув» позволяет зафиксировать укладку надолго. В комплекте - узкая насадка-концентратор для создания стильной укладки.

Отзывы о товаре Фен GA.MA GH0502




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Характеристики
Бренд
GA.MA
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Невероятно тихая работа профессионального мотора и облегченная конструкция фена COMFORT обеспечивают непревзойденное удобство, что идеально подойдет для частого использования. Мощный поток воздуха в сочетании с бережным воздействием на волосы гарантирует идеальную укладку за короткое время и делает Ваши волосы здоровыми и блестящими. Фен COMFORT разработан и произведен в Италии, и имеет увеличенную гарантию в 5 лет. Фен оснащен мотором АС, сделанным из особо прочных материалов специально для частого, продолжительного и долгосрочного использования. Свобода движений во время укладки достигается благодаря шнуру длиной 3 м. Съемный воздушный фильтр обеспечивает легкость чистки фена. Вы можете выбрать оптимальную для вас температуру и скорость сушки из 6 возможных регулировок, комбинируя 2 скорости и 3 температурных режима. Кнопка «холодный обдув» позволяет зафиксировать укладку надолго. В комплекте - узкая насадка-концентратор для создания стильной укладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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