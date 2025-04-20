Фен BaByliss 6715DE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%6 310 руб. 10 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 451892
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2400
Длина сетевого шнура, м
2.8
Цвет
черный
Комплектация
фен, концентратор, диффузор инструкция, гарантийный талон
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
26х25х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Фен BaByliss 6715DE
Фен Babylis 6715DЕ подойдёт как для домашнего, так и для профессионального использования. Модель оснащена АС-мотором мощностью 2400 Вт, который создаёт воздушный поток, движущийся со скоростью 124 км/ч.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2400
Длина сетевого шнура, м
2.8
Цвет
черный
Комплектация
фен, концентратор, диффузор инструкция, гарантийный талон
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Италия
Фен Babylis 6715DЕ подойдёт как для домашнего, так и для профессионального использования. Модель оснащена АС-мотором мощностью 2400 Вт, который создаёт воздушный поток, движущийся со скоростью 124 км/ч.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный, удобный, легкий! Понравился в работе, осталась довольна! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вроде греет, но запах пластика очень сильный. Сомнения в оригинальности товара. Посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен, думаю оригинальный. очень удобно что кнопка холодного воздуха переключаемая и ее не нужно зажимать. выбрал именно эту модель из-за комплектного диффузора так как это единственный адекватный диффузор среди всех фенов дешевле Дайсона
Достоинства:
Комментарий:
Фен классный, не тяжелый, компактный, мощный, з насадки ( правда, как при проверке надела одну насадку, так почему-то снять никак ее не могу, не пойму в чем дело). Это уже третий продукт данной фирмы, второй фен ( в другом городе, чтоб не возить с собой туда-сюда) и плойка, которая делает кудри сама. Покупкой довольна. Рекомендую ( правда упакован был не по заводскому, но мне не в подарок, главное что цел и работает, никаких видимых причин использования не было.)
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен, отличный дизайн, отлично дует, упал жёстко и ничего не отлетело. я профессионал и я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Фен потрясающий, лучшее, что смогла найти для себя. Супер мощный, бережно сушит, это прям ощущается.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен , сушит волосы быстро
Достоинства:
Комментарий:
Фен отличный! Довольно тихий (в сравнении с другими моделями, которыми пользовалась), мощный, быстро высушивает волосы. Не тяжёлый, в руке лежит удобно Есть небольшие потёртости на насадках, но на эксплуатацию это не влияет. На коробке тоже были потерстости. При использовании сильно нагревается насадка, поэтому сразу после выключения фена ее не снять, нодо ждать пока остынет или использовать полотенце. При включении холодного режима дует действительно холодный воздух, не теплый.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное впечатление, супер!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Фен , маленький,компактный,с большой мощностью! Волосы отлично укладываются!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал жене, она оценила, сказала хороший:) мне сложно дать правильную оценку и сравнить , не пользуюсь феном . Товар пришел в своей коробке, три насадки , провод длинный , две кнопки , все работает .
Достоинства:
Комментарий:
Фен значительно мощнее бюджетных. Жена довольна: волосы сушит быстро, кожу головы не перегревает. Насадки в комплекте самые необходимые, кабель питания очень длинный. Всё создано для комфорта. Единственный возможный минус: упакован был ненадёжно, но тем не менее пришло всё целое, поэтому твердая 5.
Фен BaByliss 6715DE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен BaByliss 6715DE
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный, удобный, легкий! Понравился в работе, осталась довольна! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вроде греет, но запах пластика очень сильный. Сомнения в оригинальности товара. Посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен, думаю оригинальный. очень удобно что кнопка холодного воздуха переключаемая и ее не нужно зажимать. выбрал именно эту модель из-за комплектного диффузора так как это единственный адекватный диффузор среди всех фенов дешевле Дайсона
Достоинства:
Комментарий:
Фен классный, не тяжелый, компактный, мощный, з насадки ( правда, как при проверке надела одну насадку, так почему-то снять никак ее не могу, не пойму в чем дело). Это уже третий продукт данной фирмы, второй фен ( в другом городе, чтоб не возить с собой туда-сюда) и плойка, которая делает кудри сама. Покупкой довольна. Рекомендую ( правда упакован был не по заводскому, но мне не в подарок, главное что цел и работает, никаких видимых причин использования не было.)
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен, отличный дизайн, отлично дует, упал жёстко и ничего не отлетело. я профессионал и я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Фен потрясающий, лучшее, что смогла найти для себя. Супер мощный, бережно сушит, это прям ощущается.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен , сушит волосы быстро
Достоинства:
Комментарий:
Фен отличный! Довольно тихий (в сравнении с другими моделями, которыми пользовалась), мощный, быстро высушивает волосы. Не тяжёлый, в руке лежит удобно Есть небольшие потёртости на насадках, но на эксплуатацию это не влияет. На коробке тоже были потерстости. При использовании сильно нагревается насадка, поэтому сразу после выключения фена ее не снять, нодо ждать пока остынет или использовать полотенце. При включении холодного режима дует действительно холодный воздух, не теплый.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное впечатление, супер!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Фен , маленький,компактный,с большой мощностью! Волосы отлично укладываются!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал жене, она оценила, сказала хороший:) мне сложно дать правильную оценку и сравнить , не пользуюсь феном . Товар пришел в своей коробке, три насадки , провод длинный , две кнопки , все работает .
Достоинства:
Комментарий:
Фен значительно мощнее бюджетных. Жена довольна: волосы сушит быстро, кожу головы не перегревает. Насадки в комплекте самые необходимые, кабель питания очень длинный. Всё создано для комфорта. Единственный возможный минус: упакован был ненадёжно, но тем не менее пришло всё целое, поэтому твердая 5.