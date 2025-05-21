Фен Philips BHD510/00
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2300
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2300
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
диффузор, концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Фен Philips BHD510/00
Мощный мотор этого фена разрабатывался для профессионального использования. Он генерирует воздухопоток скоростью до 110 км/ч для быстрой сушки и качественной укладки. Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2300
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
диффузор, концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Мощный мотор этого фена разрабатывался для профессионального использования. Он генерирует воздухопоток скоростью до 110 км/ч для быстрой сушки и качественной укладки. Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, жена в восторге. После нескольких использований сказала, что волосы по ощущениям другие, чем после старого фена))
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный фен, супруга очень довольна! Легкий, мощный, длинный шнур!
Достоинства:
Комментарий:
Это уже второй мой фен, первый был аналогичный, только в розовом цвете, служил верой и правдой три года, сушили волосы я и дочка, а волосы у нас длинные и густые! После этого фена, вы никогда не захотите другой, потому что он шикарен, мощный, удобный, несмотря на громоздкость, и волосы после него шелковые, не пересушенные. Этот фен наша
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший фен, очень понравился. покупали на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Без фото и видео так как товар дарили. От получателя подарка только одни положительные отзывы, фен легкий и мощный. Все что надо в нем есть, холодная сушка в том числе.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный премиум фен для мужиков. Все кнопки чётко работают. Дует отлично. Нагрев толковый.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, хороший, одно плохо, кнопку холод надо держать все время
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, маме очень понравился)
Достоинства:
Комментарий:
Суперский фен. Долго выбирала, сравнивалиа модели. Ни чуть не пожалела что взяла этот филипс. Удобный вункционадтный, легкий. Длина шнура 170. Очень нравится. Рекомендую. Спустя 4-5 месяцев использования: холодный воздух подается только при зажатии кнопки со снежинкой. Пока ее держишь воздух холодный, пальцы устают держать кнопку.
Достоинства:
Комментарий:
Феном пользуюсь через день,лёгкий ,удобный.Нравится ,что легко переключаются режимы работы.Насадка помогает распределять воздух ,поэтому волосы сушатся ,не запутываясь.К покупке рекомендую тем,у кого короткая стрижка
Достоинства:
Комментарий:
Мой первый мужской фен. Мне нравится всё. Улучшить можно добавив липучку для сбора шнура ибо не практично его держать не собранным. Оценку ставлю 5
Фен Philips BHD510/00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Philips BHD510/00
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, жена в восторге. После нескольких использований сказала, что волосы по ощущениям другие, чем после старого фена))
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный фен, супруга очень довольна! Легкий, мощный, длинный шнур!
Достоинства:
Комментарий:
Это уже второй мой фен, первый был аналогичный, только в розовом цвете, служил верой и правдой три года, сушили волосы я и дочка, а волосы у нас длинные и густые! После этого фена, вы никогда не захотите другой, потому что он шикарен, мощный, удобный, несмотря на громоздкость, и волосы после него шелковые, не пересушенные. Этот фен наша
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший фен, очень понравился. покупали на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Без фото и видео так как товар дарили. От получателя подарка только одни положительные отзывы, фен легкий и мощный. Все что надо в нем есть, холодная сушка в том числе.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный премиум фен для мужиков. Все кнопки чётко работают. Дует отлично. Нагрев толковый.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, хороший, одно плохо, кнопку холод надо держать все время
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, маме очень понравился)
Достоинства:
Комментарий:
Суперский фен. Долго выбирала, сравнивалиа модели. Ни чуть не пожалела что взяла этот филипс. Удобный вункционадтный, легкий. Длина шнура 170. Очень нравится. Рекомендую. Спустя 4-5 месяцев использования: холодный воздух подается только при зажатии кнопки со снежинкой. Пока ее держишь воздух холодный, пальцы устают держать кнопку.
Достоинства:
Комментарий:
Феном пользуюсь через день,лёгкий ,удобный.Нравится ,что легко переключаются режимы работы.Насадка помогает распределять воздух ,поэтому волосы сушатся ,не запутываясь.К покупке рекомендую тем,у кого короткая стрижка
Достоинства:
Комментарий:
Мой первый мужской фен. Мне нравится всё. Улучшить можно добавив липучку для сбора шнура ибо не практично его держать не собранным. Оценку ставлю 5