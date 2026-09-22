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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716847
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Описание товара Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый
Фен Philips BHD720/10 фиолетового цвета мощностью 1800 Вт поддерживает 2 скорости воздушного потока и 4 режима температуры. Устройство бережно сушит волосы и не повреждает их структуру. Фен может подавать холодный воздух для финальной сушки и фиксации укладки. Благодаря дополнительной насадке-диффузору оборудование может работать даже с волнистыми и кудрявыми волосами. Режим ионизации позволяет избавить локоны от эффекта электростатичности. Под воздействием отрицательно заряженных ионов волосы становятся послушными. После такой обработки их легко расчесывать и укладывать.
Фен Philips BHD720/10 оснащен температурным датчиком. Он контролирует температуру воздушного потока и предотвращает его перегрев. Это позволяет предотвратить ломкость и сечение кончиков. Модель получила магнитное крепление для быстрой и простой смены насадок.
Фен Philips BHD720/10 фиолетового цвета мощностью 1800 Вт поддерживает 2 скорости воздушного потока и 4 режима температуры. Устройство бережно сушит волосы и не повреждает их структуру. Фен может подавать холодный воздух для финальной сушки и фиксации укладки. Благодаря дополнительной насадке-диффузору оборудование может работать даже с волнистыми и кудрявыми волосами. Режим ионизации позволяет избавить локоны от эффекта электростатичности. Под воздействием отрицательно заряженных ионов волосы становятся послушными. После такой обработки их легко расчесывать и укладывать.
Фен Philips BHD720/10 оснащен температурным датчиком. Он контролирует температуру воздушного потока и предотвращает его перегрев. Это позволяет предотвратить ломкость и сечение кончиков. Модель получила магнитное крепление для быстрой и простой смены насадок.
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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