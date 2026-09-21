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Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple купить с доставкой в Москве
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Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple

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Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 1
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 2
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 3
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 4
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 5
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 6
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 7
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 8
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 9
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 10
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 11
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 12
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 13
Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 1
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 2
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 3
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 4
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 5
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 6
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 7
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 8
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 9
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 10
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 11
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 12
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 13
  • Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710351
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность, Вт
1500
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х10
Вес, кг.
11.12

Описание товара Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple

Сверхскоростной cтайлер Pocket Ultra сочетает в себе портативность и эффективность. Его вес составляет 290 г, а толщина корпуса — 50 мм, поэтому он легко поместится в сумке при помощи своей складной конструкции. Двигатель со скоростью вращения 110 000 об/мин обеспечивает быструю и бесшумную сушку, а насадка для разглаживания волос и плойка для завивки позволяют создавать разнообразные укладки. Насадка для распыления эссенции питает волосы и кожу головы во время использования, а технология с использования отрицательных ионов и точной регулировке температуры обеспечит гладкую сушку в любом месте. Dreame Pocket Ultra с компактным 50-миллиметровым корпусом легко складывается для удобного хранения — идеально подходит для путешествий. Благодаря инновационной конструкции вы сможете легко и точно создать желаемую причёску когда Вам нужно. Использование эффектов Бернулли и Коанда в сочетании с обтекаемой формой внешнего корпуса и двумя воздуховодами создает мощный поток воздуха, что способствует эффективному выпрямлению волос и предотвращает их выпадение. В сочетании с расчёской для укладки стайлер позволяет создавать разнообразные укладки — от закручивания волос до завитков. Интеллектуальная система воздушного потока не только повышает точность укладки, но и защищает волосы от чрезмерного воздействия тепла. Насадка для укладки позволяет одновременно укладывать и сушить волосы, экономя время и не повреждая их. Испробуйте совершенно новый уровень создания причесок быстро и легко. Насадка позволяет легко укладывать волосы в обоих направлениях, просто поворачивая их для изменения направления локонов. В сочетании с режимом чередования горячего и холодного воздуха он обеспечивает эффективную укладку. Насадка для нанесения эссенции наносит питательную эссенцию на волосы непосредственно в воздушный поток, равномерно распределяя активные ингредиенты от корней до кончиков, увлажняя кожу головы, сглаживает кутикулы и уменьшает пушистость, удерживая влагу во время укладки. В результате волосы становятся более блестящими, послушными и заметно более здоровыми, при этом снижается потребность в дополнительных средствах после укладки. Технология Airflow расщепляет специально разработанное масло для волос на более мелкие молекулы для лучшего впитывания. Питательные вещества равномерно покрывают каждую прядь, обеспечивая более глубокое питание, а кутикула волоса закрывается, удерживая влагу и питательные вещества, обеспечивая длительную защиту. Мощный мотор со скоростью 110 000 об/мин обеспечивает мощный поток воздуха, который позволяет высушить волосы всего за 40 секунд, значительно уменьшая их пушение и спутывание. Высокая скорость воздушного потока 70 м/с быстро удаляет излишнюю влагу, обеспечивая мощный поток воздуха 50 м/куб/ч. При использовании на влажных волосах: увлажняющие компоненты специальной эссенции проникают в кутикулу волоса, обеспечивая более эффективное увлажнение. При использовании на сухих волосах: образует защитный слой на кутикуле волоса, помогая сохранять влагу и предотвращая обезвоживание волос и кожи головы. Усовершенствованная конструкция с двойным воздушным потоком обеспечивает более широкий выход воздуха, мягкое и комфортное обдувание, предотвращает спутывание волос и снижает уровень шума для более комфортной работы.

Отзывы о товаре Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность, Вт
1500
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхскоростной cтайлер Pocket Ultra сочетает в себе портативность и эффективность. Его вес составляет 290 г, а толщина корпуса — 50 мм, поэтому он легко поместится в сумке при помощи своей складной конструкции. Двигатель со скоростью вращения 110 000 об/мин обеспечивает быструю и бесшумную сушку, а насадка для разглаживания волос и плойка для завивки позволяют создавать разнообразные укладки. Насадка для распыления эссенции питает волосы и кожу головы во время использования, а технология с использования отрицательных ионов и точной регулировке температуры обеспечит гладкую сушку в любом месте. Dreame Pocket Ultra с компактным 50-миллиметровым корпусом легко складывается для удобного хранения — идеально подходит для путешествий. Благодаря инновационной конструкции вы сможете легко и точно создать желаемую причёску когда Вам нужно. Использование эффектов Бернулли и Коанда в сочетании с обтекаемой формой внешнего корпуса и двумя воздуховодами создает мощный поток воздуха, что способствует эффективному выпрямлению волос и предотвращает их выпадение. В сочетании с расчёской для укладки стайлер позволяет создавать разнообразные укладки — от закручивания волос до завитков. Интеллектуальная система воздушного потока не только повышает точность укладки, но и защищает волосы от чрезмерного воздействия тепла. Насадка для укладки позволяет одновременно укладывать и сушить волосы, экономя время и не повреждая их. Испробуйте совершенно новый уровень создания причесок быстро и легко. Насадка позволяет легко укладывать волосы в обоих направлениях, просто поворачивая их для изменения направления локонов. В сочетании с режимом чередования горячего и холодного воздуха он обеспечивает эффективную укладку. Насадка для нанесения эссенции наносит питательную эссенцию на волосы непосредственно в воздушный поток, равномерно распределяя активные ингредиенты от корней до кончиков, увлажняя кожу головы, сглаживает кутикулы и уменьшает пушистость, удерживая влагу во время укладки. В результате волосы становятся более блестящими, послушными и заметно более здоровыми, при этом снижается потребность в дополнительных средствах после укладки. Технология Airflow расщепляет специально разработанное масло для волос на более мелкие молекулы для лучшего впитывания. Питательные вещества равномерно покрывают каждую прядь, обеспечивая более глубокое питание, а кутикула волоса закрывается, удерживая влагу и питательные вещества, обеспечивая длительную защиту. Мощный мотор со скоростью 110 000 об/мин обеспечивает мощный поток воздуха, который позволяет высушить волосы всего за 40 секунд, значительно уменьшая их пушение и спутывание. Высокая скорость воздушного потока 70 м/с быстро удаляет излишнюю влагу, обеспечивая мощный поток воздуха 50 м/куб/ч. При использовании на влажных волосах: увлажняющие компоненты специальной эссенции проникают в кутикулу волоса, обеспечивая более эффективное увлажнение. При использовании на сухих волосах: образует защитный слой на кутикуле волоса, помогая сохранять влагу и предотвращая обезвоживание волос и кожи головы. Усовершенствованная конструкция с двойным воздушным потоком обеспечивает более широкий выход воздуха, мягкое и комфортное обдувание, предотвращает спутывание волос и снижает уровень шума для более комфортной работы.
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