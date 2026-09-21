Описание товара Фен Dreame AHD52 Pocket Ultra Purple

Сверхскоростной cтайлер Pocket Ultra сочетает в себе портативность и эффективность. Его вес составляет 290 г, а толщина корпуса — 50 мм, поэтому он легко поместится в сумке при помощи своей складной конструкции. Двигатель со скоростью вращения 110 000 об/мин обеспечивает быструю и бесшумную сушку, а насадка для разглаживания волос и плойка для завивки позволяют создавать разнообразные укладки. Насадка для распыления эссенции питает волосы и кожу головы во время использования, а технология с использования отрицательных ионов и точной регулировке температуры обеспечит гладкую сушку в любом месте. Dreame Pocket Ultra с компактным 50-миллиметровым корпусом легко складывается для удобного хранения — идеально подходит для путешествий. Благодаря инновационной конструкции вы сможете легко и точно создать желаемую причёску когда Вам нужно. Использование эффектов Бернулли и Коанда в сочетании с обтекаемой формой внешнего корпуса и двумя воздуховодами создает мощный поток воздуха, что способствует эффективному выпрямлению волос и предотвращает их выпадение. В сочетании с расчёской для укладки стайлер позволяет создавать разнообразные укладки — от закручивания волос до завитков. Интеллектуальная система воздушного потока не только повышает точность укладки, но и защищает волосы от чрезмерного воздействия тепла. Насадка для укладки позволяет одновременно укладывать и сушить волосы, экономя время и не повреждая их. Испробуйте совершенно новый уровень создания причесок быстро и легко. Насадка позволяет легко укладывать волосы в обоих направлениях, просто поворачивая их для изменения направления локонов. В сочетании с режимом чередования горячего и холодного воздуха он обеспечивает эффективную укладку. Насадка для нанесения эссенции наносит питательную эссенцию на волосы непосредственно в воздушный поток, равномерно распределяя активные ингредиенты от корней до кончиков, увлажняя кожу головы, сглаживает кутикулы и уменьшает пушистость, удерживая влагу во время укладки. В результате волосы становятся более блестящими, послушными и заметно более здоровыми, при этом снижается потребность в дополнительных средствах после укладки. Технология Airflow расщепляет специально разработанное масло для волос на более мелкие молекулы для лучшего впитывания. Питательные вещества равномерно покрывают каждую прядь, обеспечивая более глубокое питание, а кутикула волоса закрывается, удерживая влагу и питательные вещества, обеспечивая длительную защиту. Мощный мотор со скоростью 110 000 об/мин обеспечивает мощный поток воздуха, который позволяет высушить волосы всего за 40 секунд, значительно уменьшая их пушение и спутывание. Высокая скорость воздушного потока 70 м/с быстро удаляет излишнюю влагу, обеспечивая мощный поток воздуха 50 м/куб/ч. При использовании на влажных волосах: увлажняющие компоненты специальной эссенции проникают в кутикулу волоса, обеспечивая более эффективное увлажнение. При использовании на сухих волосах: образует защитный слой на кутикуле волоса, помогая сохранять влагу и предотвращая обезвоживание волос и кожи головы. Усовершенствованная конструкция с двойным воздушным потоком обеспечивает более широкий выход воздуха, мягкое и комфортное обдувание, предотвращает спутывание волос и снижает уровень шума для более комфортной работы.