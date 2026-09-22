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Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) купить с доставкой в Москве
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Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01)

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Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 1
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 2
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 3
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 4
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 5
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 6
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 7
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 8
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 9
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 10
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
бирюзовый
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 1
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 2
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 3
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 4
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 5
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 6
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 7
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 8
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 9
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 10
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717164
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Характеристики

Бренд
Dyson
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
2.6
Цвет
бирюзовый
Комплектация
фен, документация, насадка-гребень, насадка-диффузор, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, насадка для разглаживания, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
подсветка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х19х14
Вес, кг.
2.4

Описание товара Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01)

Фен Dyson Supersonic Nural HD16 выполнен в компактном бирюзовом корпусе. Прибор мощностью 1600 Вт удобен для повседневной сушки дома и в салоне, подходит для волос любой длины. Он поддерживает 3 скорости потока воздуха и динамическую регулировку температурного режима в зависимости от потребностей. Благодаря интеллектуальным датчикам прибор запоминает предпочтения пользователя и регулирует нагрев и интенсивность подачи воздуха. При помощи TOF-сенсоров он определяет расстояние до головы и реагирует на изменения, соблюдая параметры режима бережной сушки. Dyson Supersonic Nural HD16 оснащен генератором ионов, что убирает статическое электричество с волос, делает их гладкими. Для подачи холодного воздуха используется отдельная кнопка. Эта функция помогает защитить пряди от потери влаги и пересушивания, делает укладку легкой и гладкой. При создании локонов холодный воздух фиксирует прическу. Благодаря 5 насадкам он будет полезен для парикмахеров и всех, кто любит экспериментировать со своими волосами.

Отзывы о товаре Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dyson
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
2.6
Цвет
бирюзовый
Комплектация
фен, документация, насадка-гребень, насадка-диффузор, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, насадка для разглаживания, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
подсветка
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 выполнен в компактном бирюзовом корпусе. Прибор мощностью 1600 Вт удобен для повседневной сушки дома и в салоне, подходит для волос любой длины. Он поддерживает 3 скорости потока воздуха и динамическую регулировку температурного режима в зависимости от потребностей. Благодаря интеллектуальным датчикам прибор запоминает предпочтения пользователя и регулирует нагрев и интенсивность подачи воздуха. При помощи TOF-сенсоров он определяет расстояние до головы и реагирует на изменения, соблюдая параметры режима бережной сушки. Dyson Supersonic Nural HD16 оснащен генератором ионов, что убирает статическое электричество с волос, делает их гладкими. Для подачи холодного воздуха используется отдельная кнопка. Эта функция помогает защитить пряди от потери влаги и пересушивания, делает укладку легкой и гладкой. При создании локонов холодный воздух фиксирует прическу. Благодаря 5 насадкам он будет полезен для парикмахеров и всех, кто любит экспериментировать со своими волосами.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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