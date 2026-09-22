Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
бирюзовый
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717164
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 выполнен в компактном бирюзовом корпусе. Прибор мощностью 1600 Вт удобен для повседневной сушки дома и в салоне, подходит для волос любой длины. Он поддерживает 3 скорости потока воздуха и динамическую регулировку температурного режима в зависимости от потребностей. Благодаря интеллектуальным датчикам прибор запоминает предпочтения пользователя и регулирует нагрев и интенсивность подачи воздуха. При помощи TOF-сенсоров он определяет расстояние до головы и реагирует на изменения, соблюдая параметры режима бережной сушки.
Dyson Supersonic Nural HD16 оснащен генератором ионов, что убирает статическое электричество с волос, делает их гладкими. Для подачи холодного воздуха используется отдельная кнопка. Эта функция помогает защитить пряди от потери влаги и пересушивания, делает укладку легкой и гладкой. При создании локонов холодный воздух фиксирует прическу. Благодаря 5 насадкам он будет полезен для парикмахеров и всех, кто любит экспериментировать со своими волосами.
фен, документация, насадка-гребень, насадка-диффузор, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, насадка для разглаживания, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
подсветка
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 выполнен в компактном бирюзовом корпусе. Прибор мощностью 1600 Вт удобен для повседневной сушки дома и в салоне, подходит для волос любой длины. Он поддерживает 3 скорости потока воздуха и динамическую регулировку температурного режима в зависимости от потребностей. Благодаря интеллектуальным датчикам прибор запоминает предпочтения пользователя и регулирует нагрев и интенсивность подачи воздуха. При помощи TOF-сенсоров он определяет расстояние до головы и реагирует на изменения, соблюдая параметры режима бережной сушки.
Dyson Supersonic Nural HD16 оснащен генератором ионов, что убирает статическое электричество с волос, делает их гладкими. Для подачи холодного воздуха используется отдельная кнопка. Эта функция помогает защитить пряди от потери влаги и пересушивания, делает укладку легкой и гладкой. При создании локонов холодный воздух фиксирует прическу. Благодаря 5 насадкам он будет полезен для парикмахеров и всех, кто любит экспериментировать со своими волосами.
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Ceramic Patina /Topaz Orange (515276-01)