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Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold купить с доставкой в Москве
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Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold

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Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 1
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 2
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 3
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 4
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 5
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 6
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 7
Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1600
Цвет
золотой
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 1
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 2
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 3
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 4
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 5
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 6
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 7
  • Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712431
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
2.8
Цвет
золотой
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х17
Вес, кг.
1.46

Описание товара Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold

Компактный фен Dreame Hair Miracle Pro Gold золотистого цвета поддерживает 4 скорости воздушного потока и 4 температурных режима. Их выбор производится независимо друг от друга. Предусмотрена функция подачи свободного воздуха. Прибор защищен от перегрева. Мощность фена – 1600 Вт.

Отзывы о товаре Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
2.8
Цвет
золотой
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный фен Dreame Hair Miracle Pro Gold золотистого цвета поддерживает 4 скорости воздушного потока и 4 температурных режима. Их выбор производится независимо друг от друга. Предусмотрена функция подачи свободного воздуха. Прибор защищен от перегрева. Мощность фена – 1600 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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