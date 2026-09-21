Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold
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Характеристики
Мощность
1600
Цвет
золотой
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712431
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Характеристики
Бренд
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
2.8
Цвет
золотой
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х17
Вес, кг.
1.46
Описание товара Фен Dreame AHX30 Hair Miracle Pro Gold
Компактный фен Dreame Hair Miracle Pro Gold золотистого цвета поддерживает 4 скорости воздушного потока и 4 температурных режима. Их выбор производится независимо друг от друга. Предусмотрена функция подачи свободного воздуха. Прибор защищен от перегрева. Мощность фена – 1600 Вт.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
2.8
Цвет
золотой
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Компактный фен Dreame Hair Miracle Pro Gold золотистого цвета поддерживает 4 скорости воздушного потока и 4 температурных режима. Их выбор производится независимо друг от друга. Предусмотрена функция подачи свободного воздуха. Прибор защищен от перегрева. Мощность фена – 1600 Вт.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
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