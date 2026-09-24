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Фен BaByliss D773DE голубой/черный купить с доставкой в Москве
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Фен BaByliss D773DE голубой/черный

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Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 1
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 2
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 3
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 4
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 5
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 6
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 7
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 8
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 9
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 10
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 11
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 12
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 13
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 14
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 15
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 16
Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 1
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 2
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 3
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 4
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 5
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 6
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 7
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 8
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 9
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 10
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 11
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 12
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 13
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 14
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 15
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 16
  • Фен BaByliss D773DE голубой/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703355
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х10
Вес, кг.
1

Описание товара Фен BaByliss D773DE голубой/черный

Фен BaByliss D773DE оснащен мотором мощностью 2100 Вт, который обеспечивает экспресс-сушку. Модель имеет три режима работы, позволяющие подобрать оптимальную скорость и температуру нагрева в зависимости от типа и длины волос. Функция ионизации придает локонам дополнительный блеск и ухоженный вид.

Отзывы о товаре Фен BaByliss D773DE голубой/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен BaByliss D773DE оснащен мотором мощностью 2100 Вт, который обеспечивает экспресс-сушку. Модель имеет три режима работы, позволяющие подобрать оптимальную скорость и температуру нагрева в зависимости от типа и длины волос. Функция ионизации придает локонам дополнительный блеск и ухоженный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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