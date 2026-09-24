Фен BaByliss D773DE голубой/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703355
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х10
Вес, кг.
1
Описание товара Фен BaByliss D773DE голубой/черный
Фен BaByliss D773DE оснащен мотором мощностью 2100 Вт, который обеспечивает экспресс-сушку. Модель имеет три режима работы, позволяющие подобрать оптимальную скорость и температуру нагрева в зависимости от типа и длины волос. Функция ионизации придает локонам дополнительный блеск и ухоженный вид.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с насадками для укладки волос
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Фен BaByliss D773DE оснащен мотором мощностью 2100 Вт, который обеспечивает экспресс-сушку. Модель имеет три режима работы, позволяющие подобрать оптимальную скорость и температуру нагрева в зависимости от типа и длины волос. Функция ионизации придает локонам дополнительный блеск и ухоженный вид.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с насадками для укладки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с насадками для укладки волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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