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Фен Kitfort КТ-3292 купить с доставкой в Москве
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Фен Kitfort КТ-3292

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Фен Kitfort КТ-3292 - фото 1
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 2
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 3
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 4
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 5
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 6
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 7
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 8
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 9
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 10
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 11
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 12
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 13
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 14
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 15
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 16
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 17
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 18
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 19
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 20
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 21
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 22
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 23
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 24
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 25
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 26
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 27
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 28
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 29
Фен Kitfort КТ-3292 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 1
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 2
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 3
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 4
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 5
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 6
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 7
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 8
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 9
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 10
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 11
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 12
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 13
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 14
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 15
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 16
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 17
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 18
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 19
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 20
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 21
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 22
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 23
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 24
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 25
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 26
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 27
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 28
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 29
  • Фен Kitfort КТ-3292 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709122
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.6
В комплекте
фен, документация, насадка-концентратор, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен Kitfort КТ-3292

С помощью фена Kitfort КТ-З292 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую стойкую укладку. Фен выдаёт направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.Две скорости работы и три температурных режима позволяют легко высушивать волосы. Режим с чередованием холодного и горячего воздуха упрощает укладку волос: горячий воздух быстро сушит, холодный – закрепляет.От выбранной температуры воздуха зависит то, как горит индикатор работы. Если выбран холодный воздух, то будет гореть 1/3 индикатора, тёплый воздух – 2/3, горячий воздух – весь индикатор. При чередовании температуры 3 части индикатора горят по очереди.Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что значительно ускоряет процесс укладки. Установить насадку очень просто: она сама примагничивается к соплу фена. Насадку можно вращать на 360°.Функция ионизации снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются внутрь волоса. В результате снаружи волосы будут высушены, а внутри – напитаны влагой.Корпус фена выполнен их пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Устройство обладает мощностью 1600 Вт, благодаря чему вы сможете быстро высушить волосы и привести укладку в порядок!

Отзывы о товаре Фен Kitfort КТ-3292




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.6
В комплекте
фен, документация, насадка-концентратор, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизации
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью фена Kitfort КТ-З292 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую стойкую укладку. Фен выдаёт направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.Две скорости работы и три температурных режима позволяют легко высушивать волосы. Режим с чередованием холодного и горячего воздуха упрощает укладку волос: горячий воздух быстро сушит, холодный – закрепляет.От выбранной температуры воздуха зависит то, как горит индикатор работы. Если выбран холодный воздух, то будет гореть 1/3 индикатора, тёплый воздух – 2/3, горячий воздух – весь индикатор. При чередовании температуры 3 части индикатора горят по очереди.Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что значительно ускоряет процесс укладки. Установить насадку очень просто: она сама примагничивается к соплу фена. Насадку можно вращать на 360°.Функция ионизации снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются внутрь волоса. В результате снаружи волосы будут высушены, а внутри – напитаны влагой.Корпус фена выполнен их пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Устройство обладает мощностью 1600 Вт, благодаря чему вы сможете быстро высушить волосы и привести укладку в порядок!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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