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Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray купить с доставкой в Москве
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Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray

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Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 1
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 2
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 3
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 4
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 5
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 6
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 7
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 8
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 9
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 10
Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1300
Цвет
серебристый
Количество режимов нагрева
4
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 1
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 2
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 3
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 4
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 5
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 6
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 7
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 8
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 9
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 10
  • Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712433
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность
1300
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
серебристый
В комплекте
чехол
Количество режимов нагрева
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray

Фен Dreame Pocket High-speed Hair Dryer имеет компактную складную конструкцию. Это значит, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездку. Прибор имеет 2 скорости воздушного потока и 4 температурных режима, которые регулируются независимо друг от друга. При необходимости закрепить укладку можно воспользоваться технологией холодного обдува – она бережно остужает высушенные пряди, не позволяя им распрямляться и терять объем. Вместе с Dreame Pocket High-speed Hair Dryer поставляются насадки для выпрямления и завивки волос. Время работы фена достигает 25 мин, после чего ему будет необходимо «отдохнуть». В случае перегрева он отключится самостоятельно.

Отзывы о товаре Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность
1300
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
серебристый
В комплекте
чехол
Количество режимов нагрева
4
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Dreame Pocket High-speed Hair Dryer имеет компактную складную конструкцию. Это значит, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездку. Прибор имеет 2 скорости воздушного потока и 4 температурных режима, которые регулируются независимо друг от друга. При необходимости закрепить укладку можно воспользоваться технологией холодного обдува – она бережно остужает высушенные пряди, не позволяя им распрямляться и терять объем. Вместе с Dreame Pocket High-speed Hair Dryer поставляются насадки для выпрямления и завивки волос. Время работы фена достигает 25 мин, после чего ему будет необходимо «отдохнуть». В случае перегрева он отключится самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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