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Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
серый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730964
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Описание товара Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый
Фен Deerma - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Легкий вес в 0,9 кг обеспечивает удобство в эксплуатации и комфорт при сушке волос. Мощностью 1400 Вт этот фен гарантирует быстрое и эффективное высушивание, а защита от перегрева обеспечивает безопасность использования и продлевает срок службы прибора.
Выбор из 5 температурных режимов и 2 скоростей воздушного потока позволяет настроить работу фена под индивидуальные потребности, обеспечивая оптимальный уход за любым типом волос. Его современный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой ванной комнаты.
Сетевой шнур длиной 1,8 метра предоставляет свободу движений при укладке, а страна производитель Китай - это знак качества и надежности. Фен Deerma станет незаменимым помощником в ежедневном уходе за волосами, сочетая в себе эффективность и стильный дизайн.
Фен Deerma - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Легкий вес в 0,9 кг обеспечивает удобство в эксплуатации и комфорт при сушке волос. Мощностью 1400 Вт этот фен гарантирует быстрое и эффективное высушивание, а защита от перегрева обеспечивает безопасность использования и продлевает срок службы прибора.
Выбор из 5 температурных режимов и 2 скоростей воздушного потока позволяет настроить работу фена под индивидуальные потребности, обеспечивая оптимальный уход за любым типом волос. Его современный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой ванной комнаты.
Сетевой шнур длиной 1,8 метра предоставляет свободу движений при укладке, а страна производитель Китай - это знак качества и надежности. Фен Deerma станет незаменимым помощником в ежедневном уходе за волосами, сочетая в себе эффективность и стильный дизайн.
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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