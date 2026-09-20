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Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) купить с доставкой в Москве
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Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU)

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Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 1
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 2
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 3
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 4
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 5
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 6
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 7
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 8
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 9
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Количество режимов нагрева
2
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 1
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 2
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 3
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 4
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 5
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 6
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 7
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 8
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 9
  • Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571191
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов нагрева
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х8
Вес, кг.
1

Описание товара Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU)

Фен Water Ionic Hair Dryer H500 от Xiaomi заключен в металлический корпус компактных размеров — 23, 7x14, 4x7, 9 см — и оснащен шнуром длиной 1, 7 м. Комплектация предусматривает специальную насадку для укладки непослушных волос. Есть режим ионизации. Скорость потока воздуха — 20 м/с, а мощность прибора — 1800 Вт.

Отзывы о товаре Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов нагрева
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Water Ionic Hair Dryer H500 от Xiaomi заключен в металлический корпус компактных размеров — 23, 7x14, 4x7, 9 см — и оснащен шнуром длиной 1, 7 м. Комплектация предусматривает специальную насадку для укладки непослушных волос. Есть режим ионизации. Скорость потока воздуха — 20 м/с, а мощность прибора — 1800 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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