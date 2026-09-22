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Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый купить с доставкой в Москве
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Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый

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Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 1
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 2
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 3
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 4
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
бирюзовый, розовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 1
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 2
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 3
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 4
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730963
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Характеристики

Бренд
deerma
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
бирюзовый, розовый
Комплектация
документация, насадка-диффузор, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х15
Вес, кг.
2.1

Описание товара Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый

Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый

Отзывы о товаре Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый




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Характеристики
Бренд
deerma
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
бирюзовый, розовый
Комплектация
документация, насадка-диффузор, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт розовый/бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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