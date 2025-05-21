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Фен BaByliss AS136E купить с доставкой в Москве
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Фен BaByliss AS136E

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Фен BaByliss AS136E - фото 1
Фен BaByliss AS136E - фото 2
Фен BaByliss AS136E - фото 3
Фен BaByliss AS136E - фото 4
Фен BaByliss AS136E - фото 5
Фен BaByliss AS136E - фото 6
Фен BaByliss AS136E - фото 7
Фен BaByliss AS136E - фото 8
Фен BaByliss AS136E - фото 9
Фен BaByliss AS136E - фото 10
Фен BaByliss AS136E - фото 11
Фен BaByliss AS136E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
  • Фен BaByliss AS136E - фото 1
  • Фен BaByliss AS136E - фото 2
  • Фен BaByliss AS136E - фото 3
  • Фен BaByliss AS136E - фото 4
  • Фен BaByliss AS136E - фото 5
  • Фен BaByliss AS136E - фото 6
  • Фен BaByliss AS136E - фото 7
  • Фен BaByliss AS136E - фото 8
  • Фен BaByliss AS136E - фото 9
  • Фен BaByliss AS136E - фото 10
  • Фен BaByliss AS136E - фото 11
  • Фен BaByliss AS136E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515830
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
1000
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
насадка для придания объема, насадка из мягкой щетины, конусная насадка для завивки, концентратор, термозащитная перчатка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х10
Вес, г.
800

Описание товара Фен BaByliss AS136E

Сменные насадки. Насадка-щетка для сушки из мягкой щетины. Конусная насадка для завивки. Насадка для придания объема 50 мм. Концентратор. 2 температурных режима. Функция «Холодный воздух». Функция ионизации. Покрытие алюминий. Вращающийся шнур 2,5 м. Термозащитная перчатка.

Отзывы о товаре Фен BaByliss AS136E

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кристина к.

Достоинства:


Комментарий:
Фен оправдал все мои ожидание,)) допили мне Браун, не на столько щетка вытягивает волосы как этот фее,) крутой обьем и вообще мне понравился и по мощности и в работе,)) мое мнение советую,))
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Назир К.

Достоинства:


Комментарий:
жена довольна, говорит шикарная штука
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
купил жене в подарок. Очень довольна работой фена. пользуется уже продолжительное время каждый день
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Dilara A.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен и упаковка. Но только нет воздуха посильнее, как в обычных. Самый максимум это средне
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
волоски на щетке слишком мягкие, несколько не удобно. в Остальном фен - очень хорош.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дарья Т.

Достоинства:


Комментарий:
упакован плохо, коробка порвана ,а в работе ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, брала на подарок, все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Лидия П.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению упаковка нарушена и пришлось отказаться.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Алла Т.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл вовремя! Очень люблю эту фирму. Фен этой фирмы у меня уже не первый! Общее впечатление неплохое: коробка целая, насадки все в комплекте, сам шустренько вращает брашинг по сравнению с другими! Буду надеяться, что проработает долго!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок жене, ей очень понравилось. У нее волосы до плеч и ее устраивает, а на счет тех, у кого коса ниже плеч я не подскажу.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фен. всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, жене понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
фен не плохой, но не хватает мощности
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Надежда Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Волосы укладываются легко и быстро. Держать в руке удобно. Щетки вращаются, но обращаю внимание только на режимах теплого воздуха, на холодном - щетки не вращаются. Пользуюсь пока только месяц, все нравится. надеюсь на долгий срок службы
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Альбина С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая, но на мой длинный и плотный волос мне не зашло, тяжело держать
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой фен, вращающейся щеткой намного проще сделать хорошую укладку. Пользовалась таким набором много лет. Купила сейчас второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Рамис С.

Достоинства:


Комментарий:
Супруга в восторге! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Фен супер. Пришел в хорошей упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Автонасова Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Вещь бомба обьем даже не профессиональными руками -обеспечен Очень благодарна своему мастеру,за рекомендацию !!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, одаряемая рада. Я ожидал что волосы должна крутить на щетке как шуруповерт, но одаряемая сказала что нормально. Сам лысоват, но будь патлатым обязательно попробовал бы… спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на мой взгляд бесполезная штука, обычный фен с брашингом намного удобнее . много ненужных насадок
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Власенко Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна! удобен в использовании.Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковано хорошо, давно рассматривали многие варианты, выбор упал на этот, фен достойный своей цены, супер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Жене понравилась. Старая была той же фирмы, просто сами щетки износились.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Со слов жены удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
описание соответствует к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Это просто чудо !!! Для моих кривых ручек - находка! Проста в использовании - укладка просто бомба !



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
1000
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
насадка для придания объема, насадка из мягкой щетины, конусная насадка для завивки, концентратор, термозащитная перчатка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Сменные насадки. Насадка-щетка для сушки из мягкой щетины. Конусная насадка для завивки. Насадка для придания объема 50 мм. Концентратор. 2 температурных режима. Функция «Холодный воздух». Функция ионизации. Покрытие алюминий. Вращающийся шнур 2,5 м. Термозащитная перчатка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кристина к.

Достоинства:


Комментарий:
Фен оправдал все мои ожидание,)) допили мне Браун, не на столько щетка вытягивает волосы как этот фее,) крутой обьем и вообще мне понравился и по мощности и в работе,)) мое мнение советую,))
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Назир К.

Достоинства:


Комментарий:
жена довольна, говорит шикарная штука
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
купил жене в подарок. Очень довольна работой фена. пользуется уже продолжительное время каждый день
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Dilara A.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен и упаковка. Но только нет воздуха посильнее, как в обычных. Самый максимум это средне
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
волоски на щетке слишком мягкие, несколько не удобно. в Остальном фен - очень хорош.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дарья Т.

Достоинства:


Комментарий:
упакован плохо, коробка порвана ,а в работе ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, брала на подарок, все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Лидия П.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению упаковка нарушена и пришлось отказаться.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Алла Т.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл вовремя! Очень люблю эту фирму. Фен этой фирмы у меня уже не первый! Общее впечатление неплохое: коробка целая, насадки все в комплекте, сам шустренько вращает брашинг по сравнению с другими! Буду надеяться, что проработает долго!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок жене, ей очень понравилось. У нее волосы до плеч и ее устраивает, а на счет тех, у кого коса ниже плеч я не подскажу.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фен. всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, жене понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
фен не плохой, но не хватает мощности
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Надежда Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Волосы укладываются легко и быстро. Держать в руке удобно. Щетки вращаются, но обращаю внимание только на режимах теплого воздуха, на холодном - щетки не вращаются. Пользуюсь пока только месяц, все нравится. надеюсь на долгий срок службы
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Альбина С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая, но на мой длинный и плотный волос мне не зашло, тяжело держать
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой фен, вращающейся щеткой намного проще сделать хорошую укладку. Пользовалась таким набором много лет. Купила сейчас второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Рамис С.

Достоинства:


Комментарий:
Супруга в восторге! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Фен супер. Пришел в хорошей упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Автонасова Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Вещь бомба обьем даже не профессиональными руками -обеспечен Очень благодарна своему мастеру,за рекомендацию !!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, одаряемая рада. Я ожидал что волосы должна крутить на щетке как шуруповерт, но одаряемая сказала что нормально. Сам лысоват, но будь патлатым обязательно попробовал бы… спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на мой взгляд бесполезная штука, обычный фен с брашингом намного удобнее . много ненужных насадок
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Власенко Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна! удобен в использовании.Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковано хорошо, давно рассматривали многие варианты, выбор упал на этот, фен достойный своей цены, супер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Жене понравилась. Старая была той же фирмы, просто сами щетки износились.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Со слов жены удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
описание соответствует к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Это просто чудо !!! Для моих кривых ручек - находка! Проста в использовании - укладка просто бомба !


Фен BaByliss AS136E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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