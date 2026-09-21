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Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый купить с доставкой в Москве
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Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый

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Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 1
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 2
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 3
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 4
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 5
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 6
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 7
Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 1
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 2
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 3
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 4
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 5
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 6
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 7
  • Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703398
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.85
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, г.
880

Описание товара Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый

Фен Hyundai H-HD0766 поможет эффективно сушить волосы и делать укладку. Он оборудован профессиональным мотором АС и предусматривает 6 режимов функционирования (3 режима нагрева, 2 скорости воздушного потока и подача воздуха без нагрева). Технология турмалиновой ионизации способствует бережному воздействию на волосы и придает им естественный блеск. В наборе поставляется насадка-концентратор, которая формирует направленный равномерный поток воздуха. Из других особенностей Hyundai H-HD0766 отмечаются эргономичная ручка с переключателями.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.85
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Hyundai H-HD0766 поможет эффективно сушить волосы и делать укладку. Он оборудован профессиональным мотором АС и предусматривает 6 режимов функционирования (3 режима нагрева, 2 скорости воздушного потока и подача воздуха без нагрева). Технология турмалиновой ионизации способствует бережному воздействию на волосы и придает им естественный блеск. В наборе поставляется насадка-концентратор, которая формирует направленный равномерный поток воздуха. Из других особенностей Hyundai H-HD0766 отмечаются эргономичная ручка с переключателями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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