Top.Mail.Ru
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Dreame AHD12A Gleam Purple

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 1
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 2
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 3
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 4
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 5
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 6
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 7
Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 1
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 2
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 3
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 4
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 5
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 6
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 7
  • Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705183
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Функции
попеременная подача горячего воздуха и воздуха естественной температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х10
Вес, кг.
1.07

Описание товара Фен Dreame AHD12A Gleam Purple

Dreame Hair Gleam – это фен, который высушит ваши волосы за 3 минуты! Мощный мотор (110 000 об/мин) и скорость воздушного потока 65 м/с. Интеллектуальный контроль температуры (57°C), 4 режима нагрева, 2 скорости и 200 миллионов отрицательных ионов для гладкости и блеска. Весит всего 330 г, работает тихо (59 дБ).

Отзывы о товаре Фен Dreame AHD12A Gleam Purple




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Функции
попеременная подача горячего воздуха и воздуха естественной температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame Hair Gleam – это фен, который высушит ваши волосы за 3 минуты! Мощный мотор (110 000 об/мин) и скорость воздушного потока 65 м/с. Интеллектуальный контроль температуры (57°C), 4 режима нагрева, 2 скорости и 200 миллионов отрицательных ионов для гладкости и блеска. Весит всего 330 г, работает тихо (59 дБ).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Dreame AHD12A Gleam Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...