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Фен Panasonic EH-ND57-P615 купить с доставкой в Москве
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Фен Panasonic EH-ND57-P615

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Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 1
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 2
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 3
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 4
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 5
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 6
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 7
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 8
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 9
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 10
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 11
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 12
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1500 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 1
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 2
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 3
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 4
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 5
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 6
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 7
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 8
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 9
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 10
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 11
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 12
  • Фен Panasonic EH-ND57-P615 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фен Panasonic EH-ND57-P615
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Фены
Мощность
1500 Вт
Длина сетевого шнура
1.4
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, г.
600

Описание товара Фен Panasonic EH-ND57-P615

Компактный фен PANASONIC EH-ND57-P615 PINK оснащен двумя скоростными и двумя температурными режимами для высушивания и укладки волос любой длины. Вы можете активировать подачу холодного воздуха для фиксации готовой прически. Встроенная защита отключает фен при риске перегрева. Модель дополнена петлей для подвешивания, складной ручкой и шаровым креплением для свободного вращения шнура.



Теги товара: с холодным воздухом

Отзывы о товаре Фен Panasonic EH-ND57-P615




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Фены
Мощность
1500 Вт
Длина сетевого шнура
1.4
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный фен PANASONIC EH-ND57-P615 PINK оснащен двумя скоростными и двумя температурными режимами для высушивания и укладки волос любой длины. Вы можете активировать подачу холодного воздуха для фиксации готовой прически. Встроенная защита отключает фен при риске перегрева. Модель дополнена петлей для подвешивания, складной ручкой и шаровым креплением для свободного вращения шнура.


Теги товара: с холодным воздухом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Panasonic EH-ND57-P615 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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