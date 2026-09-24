Фен Panasonic EH-ND57-P615
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1500 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
В наличии
Код товара: 691663
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1 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1500 Вт
Длина сетевого шнура
1.4
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, г.
600
Описание товара Фен Panasonic EH-ND57-P615
Компактный фен PANASONIC EH-ND57-P615 PINK оснащен двумя скоростными и двумя температурными режимами для высушивания и укладки волос любой длины. Вы можете активировать подачу холодного воздуха для фиксации готовой прически. Встроенная защита отключает фен при риске перегрева. Модель дополнена петлей для подвешивания, складной ручкой и шаровым креплением для свободного вращения шнура.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1500 Вт
Длина сетевого шнура
1.4
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Компактный фен PANASONIC EH-ND57-P615 PINK оснащен двумя скоростными и двумя температурными режимами для высушивания и укладки волос любой длины. Вы можете активировать подачу холодного воздуха для фиксации готовой прически. Встроенная защита отключает фен при риске перегрева. Модель дополнена петлей для подвешивания, складной ручкой и шаровым креплением для свободного вращения шнура.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Фен Panasonic EH-ND57-P615 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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