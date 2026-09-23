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Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный

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Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 1
Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 2
Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 3
Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 4
Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
1
Защита от перегрева
да
  • Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 1
  • Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 2
  • Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 3
  • Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 4
  • Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732825
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.2
Цвет
черный
Комплектация
фен, насадка-концентратор, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х6
Вес, г.
728

Описание товара Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный

Фен Panasonic EH-ND65-K865 сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.

Отзывы о товаре Фен Panasonic EH-ND65-K865 2000Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.2
Цвет
черный
Комплектация
фен, насадка-концентратор, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Panasonic EH-ND65-K865 сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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