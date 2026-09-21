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Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный купить с доставкой в Москве
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Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный

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Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 1
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 2
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 3
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 4
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 5
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 6
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 7
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 8
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 9
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 10
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 11
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 12
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 13
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1900 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 1
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 2
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 3
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 4
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 5
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 6
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 7
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 8
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 9
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 10
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 11
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 12
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 13
  • Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693256
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Фены
Мощность
1900 Вт
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х10
Вес, г.
900

Описание товара Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный

Современный компактный фен с 2 магнитными насадками - узкий и стандартный концентраторы. Встроенный генератор ионов QUATTRO Ionic создает 4D эффект здоровых волос - работает как антистатик, увлажняет, сохраняет яркость цвета, предотвращает сечение на кончиках. Отрицательно заряженные ионы смягчают воздействие горячего воздуха и снижают вред регулярных укладок. Фен с генератором ионов бережно защищает волосы от обезвоживания и пересушивания в 4 раза лучше по сравнению с фенами с турмалиновой ионизацией. Режим Colour Defence - щадящий режим сушки бережно сушит сухие, поврежденные волосы, сохраняет насыщенный цвет и сияние окрашенных волос. Узкая магнитная насадка-концентратор для выпрямления волос и стайлинга отдельных прядей. Стандартный магнитный концентратор для сушки мокрых волос. Оба концентратора оснащены технологией DuoProtect - атермальная защита с двойными стенками для саморегуляции температуры поверхности.

Отзывы о товаре Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Фены
Мощность
1900 Вт
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Современный компактный фен с 2 магнитными насадками - узкий и стандартный концентраторы. Встроенный генератор ионов QUATTRO Ionic создает 4D эффект здоровых волос - работает как антистатик, увлажняет, сохраняет яркость цвета, предотвращает сечение на кончиках. Отрицательно заряженные ионы смягчают воздействие горячего воздуха и снижают вред регулярных укладок. Фен с генератором ионов бережно защищает волосы от обезвоживания и пересушивания в 4 раза лучше по сравнению с фенами с турмалиновой ионизацией. Режим Colour Defence - щадящий режим сушки бережно сушит сухие, поврежденные волосы, сохраняет насыщенный цвет и сияние окрашенных волос. Узкая магнитная насадка-концентратор для выпрямления волос и стайлинга отдельных прядей. Стандартный магнитный концентратор для сушки мокрых волос. Оба концентратора оснащены технологией DuoProtect - атермальная защита с двойными стенками для саморегуляции температуры поверхности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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