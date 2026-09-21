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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1900 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693256
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х10
Вес, г.
900
Описание товара Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный
Современный компактный фен с 2 магнитными насадками - узкий и стандартный концентраторы. Встроенный генератор ионов QUATTRO Ionic создает 4D эффект здоровых волос - работает как антистатик, увлажняет, сохраняет яркость цвета, предотвращает сечение на кончиках. Отрицательно заряженные ионы смягчают воздействие горячего воздуха и снижают вред регулярных укладок. Фен с генератором ионов бережно защищает волосы от обезвоживания и пересушивания в 4 раза лучше по сравнению с фенами с турмалиновой ионизацией. Режим Colour Defence - щадящий режим сушки бережно сушит сухие, поврежденные волосы, сохраняет насыщенный цвет и сияние окрашенных волос. Узкая магнитная насадка-концентратор для выпрямления волос и стайлинга отдельных прядей. Стандартный магнитный концентратор для сушки мокрых волос. Оба концентратора оснащены технологией DuoProtect - атермальная защита с двойными стенками для саморегуляции температуры поверхности.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Современный компактный фен с 2 магнитными насадками - узкий и стандартный концентраторы. Встроенный генератор ионов QUATTRO Ionic создает 4D эффект здоровых волос - работает как антистатик, увлажняет, сохраняет яркость цвета, предотвращает сечение на кончиках. Отрицательно заряженные ионы смягчают воздействие горячего воздуха и снижают вред регулярных укладок. Фен с генератором ионов бережно защищает волосы от обезвоживания и пересушивания в 4 раза лучше по сравнению с фенами с турмалиновой ионизацией. Режим Colour Defence - щадящий режим сушки бережно сушит сухие, поврежденные волосы, сохраняет насыщенный цвет и сияние окрашенных волос. Узкая магнитная насадка-концентратор для выпрямления волос и стайлинга отдельных прядей. Стандартный магнитный концентратор для сушки мокрых волос. Оба концентратора оснащены технологией DuoProtect - атермальная защита с двойными стенками для саморегуляции температуры поверхности.
Фен PHD 2044Ti Quattro Ionic Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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