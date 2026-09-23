Фен Starwind SW-HD877 1600Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732831
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
черный
Комплектация
фен, настенное крепление, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х12
Вес, г.
978
Описание товара Фен Starwind SW-HD877 1600Вт черный
Фен сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
черный
Комплектация
фен, настенное крепление, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Фен сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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