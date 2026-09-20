Фен Xiaomi Compact Hair Dryer H101 (BHR7474EU) Pink
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678063
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
документация, насадка-концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х8
Вес, г.
580
Описание товара Фен Xiaomi Compact Hair Dryer H101 (BHR7474EU) Pink
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101 оснащен складной ручкой, что обеспечивает компактность и удобство в использовании. Сушить волосы с разной интенсивностью позволяют 2 скорости и 2 температурных режима с независимой регулировкой. Насадка-концентратор с магнитным креплением равномерно сушит пряди от корней. Генератор ионов выделяет отрицательно заряженные частицы, которые устраняют статическое электричество, разглаживают волосы и придают им блеск. Режим подачи холодного воздуха фиксирует укладку. Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101 имеет кабель длиной 1.7 м и петельку для подвешивания на крючок.
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Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
документация, насадка-концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101 оснащен складной ручкой, что обеспечивает компактность и удобство в использовании. Сушить волосы с разной интенсивностью позволяют 2 скорости и 2 температурных режима с независимой регулировкой. Насадка-концентратор с магнитным креплением равномерно сушит пряди от корней. Генератор ионов выделяет отрицательно заряженные частицы, которые устраняют статическое электричество, разглаживают волосы и придают им блеск. Режим подачи холодного воздуха фиксирует укладку. Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101 имеет кабель длиной 1.7 м и петельку для подвешивания на крючок.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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