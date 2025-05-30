Фен Polaris PHD 2038Ti черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 120383
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х11
Вес, г.
800
Описание товара Фен Polaris PHD 2038Ti черный
Фен Polaris PHD 2038Ti отличается эргономичным и стильным дизайном. Он оснащен мотором мощностью в 2000 Вт, тремя режимами нагрева и двумя режимами переключения скоростей для моделирования волос любой длины. Имеет турмалиновый ионизатор выдуваемого потока воздуха. Турмалиновое покрытие обеспечивает естественную ионизацию, способствующую снятию электростатического напряжения и приданию дополнительного блеска волосам за счет сохранения естественного увлажнения. Ионизатор обеспечит легкое расчесывание без спутывания и подарит здоровье вашим локонам.
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Фен Polaris PHD 2038Ti отличается эргономичным и стильным дизайном. Он оснащен мотором мощностью в 2000 Вт, тремя режимами нагрева и двумя режимами переключения скоростей для моделирования волос любой длины. Имеет турмалиновый ионизатор выдуваемого потока воздуха. Турмалиновое покрытие обеспечивает естественную ионизацию, способствующую снятию электростатического напряжения и приданию дополнительного блеска волосам за счет сохранения естественного увлажнения. Ионизатор обеспечит легкое расчесывание без спутывания и подарит здоровье вашим локонам.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный фен, купила его в загородный дом, а такой же марки феном уже восемь лет пользуюсь в квартире, в целом довольна. Минус только один, это постоянно слетающая насадка, на моем старом была такая же проблема, решается просто клеем. Фен рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую! Отлично работает,быстро сушит!Легкий!
Достоинства:
Комментарий:
волосы не пересушить, градус отличный , пластиком при использовании не пахнет
Достоинства:
Комментарий:
для дома и за такую сумму) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже пол года где-то, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
фен мощный , материал крепкий, брал в подарок , человек остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятный пластик. Хороший функционал. Удобный, легкий. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен. пришёл, аккуратно упакован. сушит отлично.без запаха, не шумный.
Достоинства:
Комментарий:
женщине понравился. это главное.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мощный фен. Выбирала по отзывам. Рекомендую. Маленький минус лично для меня - расположение кнопок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, со своей функцией справляется на ура, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. За свои деньги справляется супер!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат. Шнур лучше удобнее подвесить, чтобы не тяжело было пользоваться (ну очень увесистый)
Достоинства:
Комментарий:
лучший фен из тех который у меня был
Достоинства:
Комментарий:
Кайф за свои деньги. Разные уровни нагрева и скоростей + холодный режим обдува. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Не понравился, не удобный в руке, но может это только мне…
Достоинства:
Комментарий:
Фен хороший. Спокойно можно высушить большую лохматую собаку после купания. А это около 30-40 минут почти непрерывной работы на максимальном обдуве. Мощности хватает. Единственный минус- слишком слабо держится деталь, которая направляет поток воздуха. Чуть заденешь феном что-то, вроде полотенца , так она отваливается, и ее заново вставлять обратно приходится. В остальном - супер!
Достоинства:
Комментарий:
фен очень понравился,мой поломался,прослужил 10 лет,заказала такой же,но есть одно отличие ,холодный обдув не очень то холодный,но оставила больно то похож на мой старый
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен ,надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
фен хороший, лёгкий, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, мощный фен. Дочери очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, удобен в использовании, довольно мощный,за умеренную стоимость. Рекомендую.
Фен Polaris PHD 2038Ti черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Polaris PHD 2038Ti черный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный фен, купила его в загородный дом, а такой же марки феном уже восемь лет пользуюсь в квартире, в целом довольна. Минус только один, это постоянно слетающая насадка, на моем старом была такая же проблема, решается просто клеем. Фен рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую! Отлично работает,быстро сушит!Легкий!
Достоинства:
Комментарий:
волосы не пересушить, градус отличный , пластиком при использовании не пахнет
Достоинства:
Комментарий:
для дома и за такую сумму) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже пол года где-то, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
фен мощный , материал крепкий, брал в подарок , человек остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятный пластик. Хороший функционал. Удобный, легкий. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен. пришёл, аккуратно упакован. сушит отлично.без запаха, не шумный.
Достоинства:
Комментарий:
женщине понравился. это главное.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мощный фен. Выбирала по отзывам. Рекомендую. Маленький минус лично для меня - расположение кнопок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, со своей функцией справляется на ура, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. За свои деньги справляется супер!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат. Шнур лучше удобнее подвесить, чтобы не тяжело было пользоваться (ну очень увесистый)
Достоинства:
Комментарий:
лучший фен из тех который у меня был
Достоинства:
Комментарий:
Кайф за свои деньги. Разные уровни нагрева и скоростей + холодный режим обдува. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Не понравился, не удобный в руке, но может это только мне…
Достоинства:
Комментарий:
Фен хороший. Спокойно можно высушить большую лохматую собаку после купания. А это около 30-40 минут почти непрерывной работы на максимальном обдуве. Мощности хватает. Единственный минус- слишком слабо держится деталь, которая направляет поток воздуха. Чуть заденешь феном что-то, вроде полотенца , так она отваливается, и ее заново вставлять обратно приходится. В остальном - супер!
Достоинства:
Комментарий:
фен очень понравился,мой поломался,прослужил 10 лет,заказала такой же,но есть одно отличие ,холодный обдув не очень то холодный,но оставила больно то похож на мой старый
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен ,надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
фен хороший, лёгкий, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, мощный фен. Дочери очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, удобен в использовании, довольно мощный,за умеренную стоимость. Рекомендую.