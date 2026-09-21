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Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) купить с доставкой в Москве
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Фен Roidmi Hair dryer Miro (White)

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Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 11
Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 12
Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 13
Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 14
Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1300 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 1
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 2
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 3
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 4
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 5
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 6
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  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 16
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  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 18
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 19
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 20
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 21
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 22
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 23
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 24
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 25
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 26
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 27
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 28
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 29
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 30
  • Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695503
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Характеристики

Бренд
Roidmi
Тип товара
Фены
Мощность
1300 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадка-концентратор, руководство, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х21
Вес, кг.
1.3

Описание товара Фен Roidmi Hair dryer Miro (White)

Фен Roidmi Hair dryer Miro выполнен в компактном корпусе. Небольшой вес и длинная рукоять позволяет прибору удобно ложиться в руку и позволяет без усталости высушить волосы. Для укладки модель использует насадку-концентратор. Благодаря узкому соплу она делает воздушный поток более направленным и мощным. Это позволяет быстрее высушить пряди волос, расправить их, создавая ровную прическу. При помощи этой насадки удобно делать прикорневой объем. Насадку с вращением на 360° можно устанавливать в любом положении. Roidmi Hair dryer Miro обладает мощностью 1300 Вт, создавая сильный поток воздуха для быстрой сушки. На основании рукояти выполнен съемный кожух, который задерживает волосы и пыль, не допуская их попадания в моторный блок. Он оснащен двухслойным магнитным фильтром, вынимается и очищается от мусора. Кнопки для управления температурным режимом и воздушным потоком расположены на внешней стороне рукоятки.

Отзывы о товаре Фен Roidmi Hair dryer Miro (White)




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Характеристики
Бренд
Roidmi
Тип товара
Фены
Мощность
1300 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадка-концентратор, руководство, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Roidmi Hair dryer Miro выполнен в компактном корпусе. Небольшой вес и длинная рукоять позволяет прибору удобно ложиться в руку и позволяет без усталости высушить волосы. Для укладки модель использует насадку-концентратор. Благодаря узкому соплу она делает воздушный поток более направленным и мощным. Это позволяет быстрее высушить пряди волос, расправить их, создавая ровную прическу. При помощи этой насадки удобно делать прикорневой объем. Насадку с вращением на 360° можно устанавливать в любом положении. Roidmi Hair dryer Miro обладает мощностью 1300 Вт, создавая сильный поток воздуха для быстрой сушки. На основании рукояти выполнен съемный кожух, который задерживает волосы и пыль, не допуская их попадания в моторный блок. Он оснащен двухслойным магнитным фильтром, вынимается и очищается от мусора. Кнопки для управления температурным режимом и воздушным потоком расположены на внешней стороне рукоятки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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