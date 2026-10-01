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Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) купить с доставкой в Москве
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Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201)

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Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото 1
Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото 2
Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
  • Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото 1
  • Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото 2
  • Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331834
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Характеристики

Бренд
GA.MA
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Функции
складная ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201)

Экстремальная легкость и бесшумность в небольшом корпусе делают Eolic Mini максимально удобным для частого использования также и вне дома. Внутренние части покрыты турмалином, который защищает волосы от воздействия тепла, делая их здоровыми и блестящими надолго.

Отзывы о товаре Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201)




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Характеристики
Бренд
GA.MA
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Функции
складная ручка
Страна производитель
Китай
Описание
Экстремальная легкость и бесшумность в небольшом корпусе делают Eolic Mini максимально удобным для частого использования также и вне дома. Внутренние части покрыты турмалином, который защищает волосы от воздействия тепла, делая их здоровыми и блестящими надолго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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