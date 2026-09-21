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Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань купить с доставкой в Москве
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Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань

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Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 1
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 2
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 3
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 4
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 5
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 6
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 7
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 8
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 9
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 10
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 11
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 12
Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 1
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 2
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 3
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 4
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 5
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 6
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 7
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 8
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 9
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 10
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 11
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 12
  • Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702240
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
защита от перегрева, ионизация, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х10
Вес, г.
729

Описание товара Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань

Электрический фен Starwind SHP8110 – прибор, который обеспечит быструю и тщательную сушку локонов. Устройством достаточно удобно пользоваться, а мощности 2000 Ватт вполне хватит для эксплуатации в домашних условиях. Одна из главных отличительных особенностей электрического фена состоит в том, что корпус выполнен в цвете «шампань». Также предусмотрена регулировка скорости (2 режима) и температуры (3 режима), есть возможность ионизации и подачи холодного воздуха.

Отзывы о товаре Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
защита от перегрева, ионизация, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический фен Starwind SHP8110 – прибор, который обеспечит быструю и тщательную сушку локонов. Устройством достаточно удобно пользоваться, а мощности 2000 Ватт вполне хватит для эксплуатации в домашних условиях. Одна из главных отличительных особенностей электрического фена состоит в том, что корпус выполнен в цвете «шампань». Также предусмотрена регулировка скорости (2 режима) и температуры (3 режима), есть возможность ионизации и подачи холодного воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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