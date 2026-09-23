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Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый купить с доставкой в Москве
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Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый

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Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 1
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 2
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 3
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 4
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 5
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 6
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 7
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 8
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 9
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 10
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 11
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 12
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 13
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 14
Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1100
Цвет
белый
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 1
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 2
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 3
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 4
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 5
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 6
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 7
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 8
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 9
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 10
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 11
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 12
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 13
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 14
  • Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732832
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1100
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
белый
Комплектация
фен, документация, комплект для крепления фена, насадка-концентратор, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
розетка для бритвы, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х12
Вес, г.
917

Описание товара Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый

Starwind SW-HD871 – это удобный фен для настенного размещения, который эргономично впишется даже в условия ограниченного пространства. Данная модель обладает оптимальной мощностью 1100 Вт. Она обеспечивает мягкое испарение влаги без риска повредить волосы.

Отзывы о товаре Фен Starwind SW-HD871 1100Вт белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1100
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
белый
Комплектация
фен, документация, комплект для крепления фена, насадка-концентратор, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
розетка для бритвы, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind SW-HD871 – это удобный фен для настенного размещения, который эргономично впишется даже в условия ограниченного пространства. Данная модель обладает оптимальной мощностью 1100 Вт. Она обеспечивает мягкое испарение влаги без риска повредить волосы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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