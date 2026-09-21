Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702232
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
700
Описание товара Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный
Фирменная насадка-стайлер отлично подойдет для создания Airy-Fairy причесок: волн, локонов и текстур. При помощи горячего воздуха насадка закручивает завитки, формируя нужную вам укладку.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Фирменная насадка-стайлер отлично подойдет для создания Airy-Fairy причесок: волн, локонов и текстур. При помощи горячего воздуха насадка закручивает завитки, формируя нужную вам укладку.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
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