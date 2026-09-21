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Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный купить с доставкой в Москве
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Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный

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Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 1
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 2
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 3
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 4
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 5
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 6
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 7
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 8
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 9
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 10
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 11
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 12
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 13
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 14
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 15
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 16
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 17
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 18
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 19
Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 1
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 2
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 3
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 4
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 5
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 6
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 7
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 8
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 9
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 10
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 11
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 12
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 13
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 14
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 15
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 16
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 17
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 18
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 19
  • Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702232
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
700

Описание товара Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный

Фирменная насадка-стайлер отлично подойдет для создания Airy-Fairy причесок: волн, локонов и текстур. При помощи горячего воздуха насадка закручивает завитки, формируя нужную вам укладку.



Теги товара: с холодным воздухом

Отзывы о товаре Фен Starwind SHD 6060 1600Вт красный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фирменная насадка-стайлер отлично подойдет для создания Airy-Fairy причесок: волн, локонов и текстур. При помощи горячего воздуха насадка закручивает завитки, формируя нужную вам укладку.


Теги товара: с холодным воздухом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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