Фен Philips BHC010/10
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1200 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596877
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1200 Вт
Длина сетевого шнура
1.5
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х10
Вес, г.
267
Описание товара Фен Philips BHC010/10
Фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1200 Вт
Длина сетевого шнура
1.5
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
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