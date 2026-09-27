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Фен Philips BHC010/10 купить с доставкой в Москве
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Фен Philips BHC010/10

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Фен Philips BHC010/10 - фото 1
Фен Philips BHC010/10 - фото 2
Фен Philips BHC010/10 - фото 3
Фен Philips BHC010/10 - фото 4
Фен Philips BHC010/10 - фото 5
Фен Philips BHC010/10 - фото 6
Фен Philips BHC010/10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1200 Вт
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 1
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 2
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 3
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 4
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 5
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 6
  • Фен Philips BHC010/10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596877
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
1200 Вт
Длина сетевого шнура
1.5
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х10
Вес, г.
267

Описание товара Фен Philips BHC010/10

Фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос.

Отзывы о товаре Фен Philips BHC010/10




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
1200 Вт
Длина сетевого шнура
1.5
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Philips BHC010/10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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