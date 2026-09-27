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Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый

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Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 6
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 7
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 8
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 9
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 10
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 11
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 12
Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 10
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 11
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 12
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703745
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Функции и особенности
бесступенчатая регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
27х26х13
Вес, кг.
1.58

Описание товара Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый

Hyundai HYB-H3935 – это электрический кухонный блендер, предлагающий широкий функционал применения. Прибор объединяет в себе сразу три действия: взбивание, смешивание и измельчение. Для этого у него имеются различные аксессуары: насадка-блендер, венчик и измельчитель. Мощность 1200 Вт позволяет ему справиться даже с самыми плотными продуктами, причём скорость можно плавно подстроить под любую ситуацию – для этого есть специальный бесступенчатый регулятор. В Hyundai HYB-H3935 даже предусмотрен отдельный турбо-режим, когда требуются дополнительные ресурсы для получения однородной массы. Ему соответствует кнопка, находящаяся ниже колеса скорости. Данная модель собрана на совесть и рассчитана на долгие годы эксплуатации, ведь ножи и другие погружные части блендера Hyundai HYB-H3935 выполнены из надёжной нержавеющей стали. Она не только устойчива к коррозии, но и к физическим повреждениям, а ещё, за этим материалом просто ухаживать. В комплекте с Hyundai HYB-H3935 поставляется эргономичный мерный стакан. Дизайн блендера выполнен в лаконичном и минималистичном стиле, а питается он от стандартной электрической сети.

Отзывы о товаре Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Функции и особенности
бесступенчатая регулировка скорости
Описание
Hyundai HYB-H3935 – это электрический кухонный блендер, предлагающий широкий функционал применения. Прибор объединяет в себе сразу три действия: взбивание, смешивание и измельчение. Для этого у него имеются различные аксессуары: насадка-блендер, венчик и измельчитель. Мощность 1200 Вт позволяет ему справиться даже с самыми плотными продуктами, причём скорость можно плавно подстроить под любую ситуацию – для этого есть специальный бесступенчатый регулятор. В Hyundai HYB-H3935 даже предусмотрен отдельный турбо-режим, когда требуются дополнительные ресурсы для получения однородной массы. Ему соответствует кнопка, находящаяся ниже колеса скорости. Данная модель собрана на совесть и рассчитана на долгие годы эксплуатации, ведь ножи и другие погружные части блендера Hyundai HYB-H3935 выполнены из надёжной нержавеющей стали. Она не только устойчива к коррозии, но и к физическим повреждениям, а ещё, за этим материалом просто ухаживать. В комплекте с Hyundai HYB-H3935 поставляется эргономичный мерный стакан. Дизайн блендера выполнен в лаконичном и минималистичном стиле, а питается он от стандартной электрической сети.
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Отзывы


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