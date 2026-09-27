Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Hyundai HYB-H3935 1200Вт черный/серебристый
Hyundai HYB-H3935 – это электрический кухонный блендер, предлагающий широкий функционал применения. Прибор объединяет в себе сразу три действия: взбивание, смешивание и измельчение. Для этого у него имеются различные аксессуары: насадка-блендер, венчик и измельчитель. Мощность 1200 Вт позволяет ему справиться даже с самыми плотными продуктами, причём скорость можно плавно подстроить под любую ситуацию – для этого есть специальный бесступенчатый регулятор. В Hyundai HYB-H3935 даже предусмотрен отдельный турбо-режим, когда требуются дополнительные ресурсы для получения однородной массы. Ему соответствует кнопка, находящаяся ниже колеса скорости. Данная модель собрана на совесть и рассчитана на долгие годы эксплуатации, ведь ножи и другие погружные части блендера Hyundai HYB-H3935 выполнены из надёжной нержавеющей стали. Она не только устойчива к коррозии, но и к физическим повреждениям, а ещё, за этим материалом просто ухаживать. В комплекте с Hyundai HYB-H3935 поставляется эргономичный мерный стакан. Дизайн блендера выполнен в лаконичном и минималистичном стиле, а питается он от стандартной электрической сети.
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