Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый
Утюг VITEK VT-8308 VT станет незаменимым помощником каждой хозяйки, если возникла необходимость придать эстетичный внешний вид пересушенным вещам – для этих целей в нем реализована функция разбрызгивания. Даже самые непокорные складки не устоят перед этим домашним помощником, в котором появилась функция мощного парового удара. Подошва Ultra Care отличается невероятно легким скольжением и не провоцирует образование блестящих следов на ваших вещах. Модель VITEK VT-8308 VT дополнена системой самоочистки, предупреждающей отложение посторонних соединений. Сетевой шнур длиной 1.8 м порадует невероятной гибкостью и не будет спутываться во время глажения белья и одежды. А мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для наполнения соответствующего резервуара необходимым объемом жидкости.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства
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