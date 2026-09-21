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Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый

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Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 1
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 2
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 3
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 4
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 5
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 6
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 7
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 8
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 9
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 10
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 11
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 12
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 13
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 14
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 15
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 16
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 17
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 18
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 19
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 20
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 2
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 3
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 4
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 5
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 6
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 7
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 8
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 9
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 10
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 11
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 12
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 13
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 14
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 15
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 16
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 17
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 18
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 19
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 20
  • Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703489
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
3 температурных режима, противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
130
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый

Утюг VITEK VT-8308 VT станет незаменимым помощником каждой хозяйки, если возникла необходимость придать эстетичный внешний вид пересушенным вещам – для этих целей в нем реализована функция разбрызгивания. Даже самые непокорные складки не устоят перед этим домашним помощником, в котором появилась функция мощного парового удара. Подошва Ultra Care отличается невероятно легким скольжением и не провоцирует образование блестящих следов на ваших вещах. Модель VITEK VT-8308 VT дополнена системой самоочистки, предупреждающей отложение посторонних соединений. Сетевой шнур длиной 1.8 м порадует невероятной гибкостью и не будет спутываться во время глажения белья и одежды. А мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для наполнения соответствующего резервуара необходимым объемом жидкости.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
3 температурных режима, противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
130
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг VITEK VT-8308 VT станет незаменимым помощником каждой хозяйки, если возникла необходимость придать эстетичный внешний вид пересушенным вещам – для этих целей в нем реализована функция разбрызгивания. Даже самые непокорные складки не устоят перед этим домашним помощником, в котором появилась функция мощного парового удара. Подошва Ultra Care отличается невероятно легким скольжением и не провоцирует образование блестящих следов на ваших вещах. Модель VITEK VT-8308 VT дополнена системой самоочистки, предупреждающей отложение посторонних соединений. Сетевой шнур длиной 1.8 м порадует невероятной гибкостью и не будет спутываться во время глажения белья и одежды. А мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для наполнения соответствующего резервуара необходимым объемом жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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